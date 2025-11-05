El PSE-EE lamenta que el parking de Olibet «no incluye una reurbanización»

Martin Sansinenea errenteria. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Tras la adjudicación de la construcción del parking de Olibet Casas Nuevas por 872.758,74 euros, el PSE-EE de Errenteria denuncia que dicho proyecto no incluye la reurbanización del barrio. Lamentan que «no se tenga en cuenta la propuesta alternativa de los socialistas, que contemplaba el cambio de sentido de circulación de la Avenida Mártires de la Libertad y su semipeatonalización, elaborada en colaboración con los vecinos del barrio».

Asimismo, recuerdan que «la financiación del proyecto procede íntegramente del Gobierno de Pedro Sánchez, que aporta 1.000.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Errenteria no ha destinado ningún recurso propio». Esto se debe, dicen, al acuerdo logrado con el Gobierno Central con el que también se pactó la cesión de los terrenos de Adif.

No obstante, el portavoz socialista, Isaac Palencia, recuerda que los socialistas registraron su propuesta por escrito hace ya diez meses y que el Gobierno Municipal ni siquiera se ha dignado a responder. «Nos hemos encontrado el proyecto en la mesa de contratación, tal cual: sin reurbanización, sin diálogo y sin ningún respeto a la participación ciudadanía», denuncia el portavoz.

«Se trata de un proyecto que no cubre las necesidades de Olibet Casas Nuevas y del conjunto del municipio»

En cuanto al proyecto, como se aseguró en su presentación en diciembre del pasado año, el parking contará con sesenta plazas mientras que habrá dos para coches eléctricos y dos más para personas con movilidad reducida. No obstante, como lamentan los socialistas, «desde la época del alcalde Mendoza, en 2015, se prometieron 200 plazas de aparcamiento en Olibet – Casas Nuevas para suplir las 28 eliminadas con la construcción de Lekuona, un compromiso que sigue sin cumplirse. La propuesta actual solo contempla 60 plazas y, además, se eliminan 7 plazas para construirlo, por lo que el balance real del proyecto es de apenas 25 plazas nuevas creadas para el barrio».

Un proyecto que para Palencia es «completamente insuficiente para cubrir las necesidades de Olibet Casas Nuevas y del conjunto del municipio». Además, reclama a EH Bildu que «cumpla con sus compromisos y con las necesidades reales del barrio de Olibet Casas Nuevas.