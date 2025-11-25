El primer tropiezo del Ereintza llega ante un rival directo como Orio

A veces, aunque alguien lo intente de todas las maneras no es posible. Eso es precisamente lo que le ocurrió al Ereintza Bitek en ... su visita a Orio el pasado fin de semana. Una jornada en la que las errenteriarras firmaron su primera derrota de la temporada por 23-22 en un «partido en el que no tengo nada que reprochar al equipo», tal y como subraya Urko Elustondo, entrenador del Bitek. Y es que el Orio Zuhegan Eragin fue algo mejor que las errenteriarras, a quienes «tengo que felicitar porque lo dieron todo».

No obstante, los nervios de enfrentarse a un equipo que también llegaba como invictor hicieron que los ataques no resultaron fructíferos. «En la primera mitad estuvimos a nuestro nivel en defensa, concedimos once goles, pero en ataque no estuvimos bien, fallamos ocasiones claras y eso lo pagas ante un equipo que está a gran nivel», comenta el técnico.

Asimismo, para los segundos treinta minutos «cambiamos a una defensa de 5-1 con la que pudimos hacer algo mejor las cosas». Además, el resultado de la segunda parte fue favorable para las errenteriarras con un marcador de 12-15, por lo que el equipo demostró que tirar la toalla no era una opción. No obstante. los fallos en ataque en la primera mitad condenaron al equipo sumando así la primera derrota en la campaña, la cual ha llegado en la sexta fecha.

En este aspecto, Elustondo tiene claro que «tenemos que demostrar que esto ha sido un pequeño susto en el camino». Sin embargo, y entendiendo la dificultad del calendario, subraya que «pensamos que tenemos que ganar siempre y eso no es así, somos un gran equipo pero sumar siempre es casi imposible». Sin embargo, el próximo partido ante el San Adrían «tiene que ser un encuentro en el que demostremos de nuevo lo que somos».