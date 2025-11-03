El PP lamenta que «se penaliza al que ahorra y se axfisia al que emprende»

Martin Sansinenea errenteria. Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El grupo municipal del Partido Popular de Errenteria votó en contra de la modificación general de las ordenanzas fiscales para el próximo año, denunciando que el equipo de gobierno vuelve a cargar sobre los vecinos el peso de su modelo intervencionista y recaudatorio.

Durante el Pleno celebrado el portavoz del grupo municipal del PP en Errenteria, Antonio Vicente Zubicoa, destacó que «detrás del discurso verde y social se esconde una subida generalizada de impuestos. Se penaliza al que ahorra, se castiga al propietario y se asfixia a quien emprende. Errenteria no necesita más recargos ni burocracia: necesita confianza, libertad y estímulos para crecer», señala.

Del mismo modo, el popular denunció también la campaña de señalamiento hacia los propietarios de viviendas turísticas, a los que se les está culpando de la falta de vivienda en Errenteria, cuando la responsabilidad es exclusiva del equipo de gobierno por no haber elaborado un plan habitacional serio y efectivo. «Se está martirizando a los propietarios de viviendas turísticas, cuando en realidad el problema de la vivienda es la incapacidad del gobierno de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para planificar el futuro urbano del municipio. No hay política de suelo, no hay promoción pública de vivienda, no hay planificación. Hay, eso sí, una obsesión por recaudar», señala.

El portavoz del PP recordó que, mientras se acusa a los particulares de especular, el Ayuntamiento sigue sin ofrecer soluciones reales y al mismo tiempo incrementa las tasas.

«Estaban presentes en el Pleno tres propietarios de viviendas turísticas que han visto cómo la tasa de basuras se les ha disparado hasta los 1.000 euros anuales. Es un abuso intolerable y una persecución fiscal contra quienes, lejos de ser un problema, están generando economía, turismo y empleo en Errenteria».

Asimismo, desde el grupo popular apuestan por «una menor presión fiscal y más libertad económica, para que las familias y emprendedores no sean tratados como sospechosos, sino como aliados del desarrollo local». Además, también pretenden que «exista un apoyo real al pequeño comercio, a la hostelería y a las pymes, sectores que son la columna vertebral de la economía del pueblo».