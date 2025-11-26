El PP cree que los presupuestos «no dan respuesta a problemas básicos»

Martin Sansinenea Errenteria. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

El Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos municipales de 2026 que EH Bildu y Elkarrekin Podemos llevarán a pleno en los próximos días.

Como destaca Antonio Vicente, representante de los populares en Errenteria «se trata de unos presupuestos más ideológicos que útiles, que no dan respuesta a problemas tan básicos como la vivienda accesible, el empleo o el apoyo a autónomos y comercio local. Con casi 73 millones de euros de presupuesto, Errenteria tiene capacidad para situarse en la vanguardia de la vivienda asequible, la rehabilitación energética, el impulso al comercio y la modernización de la administración».

En esta línea, según asegura Vicente, «la propuesta engorda el gasto estructural, sin un auténtico plan de eficiencia del gasto corriente ni revisión del gasto político y de estructural y refuerza el gasto ideológico en cultura y política lingüística, mientras pierden peso áreas clave como desarrollo económico, juventud, medio ambiente o informática».

Asimismo, según el popular, los presupuestos no incorporan «un plan municipal serio de vivienda accesible, a pesar de ser una de las principales preocupaciones de las familias y de los jóvenes». Asimismo, lamenta que se «desaprovechen» los Fondos Europeos, que «deberían servir para transformar la economía local, la energía y la digitalización, y no para alimentar proyectos de imagen».

El PP propone en cambio, un modelo de «responsabilidad fiscal, apoyo a quien crea empleo, defensa de la libertad y de la convivencia, e inversión útil orientada a vivienda, energía, mantenimiento urbano y servicios públicos que funcionen». En esta línea, como subraya Vicente, «considero significativo el sesgo ideológico que se proyecta desde el Ayuntamiento en decisiones simbólicas. Un ejemplo es el cambio del nombre de la tradicional 'Cabalgata de Reyes' por el denominado Día Mágico. Cuando un Ayuntamiento se preocupa más por rebautizar tradiciones compartidas que por ayudar a los jóvenes a encontrar vivienda o a los autónomos a llegar a fin de mes, creo sinceramente que las prioridades están desordenadas».