El PNV lamenta «la falta de acuerdo de EH Bildu» en los Presupuestos y denuncia que «se ha perdido una oportunidad»

Errenteria ya tiene Presupuestos para el año 2026. Así se aprobaron el pasado martes en el pleno extraordinario, en el que las Cuentas para el ... próximo ejercicio contaron con los votos a favor del equipo de Gobierno, conformado por EH Bildu y Elkarrekin Podemos. No obstante, los grupos de la oposición, (PSE-EE, PP y PNV) votaron en contra de la propuesta.

En esta línea, tras su aprobación, el PNV ha expresado una «profunda decepción ante la incapacidad del equipo de gobierno de EH Bildu para alcanzar acuerdos que permitieran dotar al municipio de unos Presupuestos ambiciosos, transformadores y alineados con las necesidades reales de la ciudadanía».

En cuanto al proceso de negociación, la portavoz jeltzale, Elixabete Murua, lamenta que «el gobierno municipal ha sido incapaz de mostrar voluntad real de negociación, desaprovechando una oportunidad clave para dotar a Errenteria del rumbo que necesita». En esta línea, el concejal de Hacienda, Eneko del Amo, agradeció en el pleno «esta forma de trabajar, aunque finalmente no hayamos llegado a un acuerdo».

Por su parte, el PNV presentó una serie de enmiendas que estaban vinculadas a compromisos del ejercicio 2025. Algo que tenía como objetivo «corregir la falta de ambición del proyecto inicial presentado por EH Bildu y convertir las Cuentas de 2026 en una herramienta de transformación real».

«Tendencia preocupante»

Tras la negativa del Gobierno a aceptar las distintas enmiendas, los jeltzales creen que «se confirma una tendencia preocupante». Como subraya Murua, «Errenteria lleva demasiado tiempo sin rumbo, atrapada en retrasos e incumplimientos, mientras el equipo de gobierno intenta ocultar esta realidad bajo titulares vacíos y marketing político».

No obstante, los jeltzales aseguran que «seguiremos trabajando con determinación, fiscalizando el cumplimiento de los compromisos pendientes, proponiendo mejoras y actuando como motor de impulso para que Errenteria salga del estancamiento y avance hacia un modelo de municipio dinámico, cuidado y con visión de futuro».

73 millones y grandes retos

Tras su aprobación, los Presupuestos para el próximo curso contarán con la mayor partida de la historia con la que habrá que hacer frente a cuatro grandes retos, tal y como destacó el equipo de Gobierno en su presentación. «Regeneración urbana, protección social, transición ecológica y la cultura serán los pilares fundamentales», destacó la alcaldesa.

En cuanto a la regeneración urbana, proyectos como el del ascensor Pontika–Luis Mariano–Igantzi, que ya ha comenzado, contará con una dotación añadida de 570.00 euros. Asimismo, se dará continuidad al Plan Galtzaraborda dotando de 1,2 Millones de euros más en inversiones, concretamente con 700.000 euros para ejecutar las obras de la Haurreskola, en actual licitación y para la ejecución de las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad en la calle Parke, destinándose para ello 500.000 euros.