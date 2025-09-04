Las piscinas cierran la temporada de verano este fin de semana

ErrenteriaLas piscinas cierran la temporada de verano este fin de semana
Durante el período del día 8 al 21 se producirá asimismo el cierre de la instalación de Fanderia
Errenteria
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16
El final del verano está cada vez más cerca. Con ello, la gente ha vuelto a su rutina, y en consecuencia, las Piscinas Municipales ... de Beraun y Fanderia cerrarán otra temporada de veran este fin de semana.
Durante el período del 8 al 21 de septiembre se producirá asimismo el cierre de la instalación de Fanderia para la realización de la correspondiente «parada técnica» en cumplimiento de la Normativa Sanitaria, y realizar trabajos de limpieza y mantenimiento, vaciado total y limpieza de los vasos de la piscina, prevención de legionelosis y las reparaciones habituales de fontanería y albañilería. En estea línea, los usuarios deben saber que la instalación abrirá de nuevo su gimnasio y sala de actividades el próximo 22 de septiembre con el horariode invierno, es decir de 07.00 a 21.30 horas de lunes a viernes, de 09.00 a 21.30 horas los sábados y de 09.00 a 14.30 horas los domingos.
Asimismo, el Polideportivo Municipal de Galtzaraborda continuará abierto en su horario habitual, lunes a viernes de 06.30 a 22.00 horas, sábados de 08.00 a 22.00 horas y domingos de 08.00 a 14.00 horas, ofertando los servicios de piscina y centro fitness. A partir del domingo 14 de septiembre también se abrirá por la tarde de 16.00 a 20.00 horas.
Por su parte, se recuerda que as consultas sobre inscripciones y cursillos se pueden realizar en la recepción del Polideportivo de Galtzaraborda o llamando al teléfono 943 44 96 90.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.