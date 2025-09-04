Las piscinas cierran la temporada de verano este fin de semana

El final del verano está cada vez más cerca. Con ello, la gente ha vuelto a su rutina, y en consecuencia, las Piscinas Municipales ... de Beraun y Fanderia cerrarán otra temporada de veran este fin de semana.

Durante el período del 8 al 21 de septiembre se producirá asimismo el cierre de la instalación de Fanderia para la realización de la correspondiente «parada técnica» en cumplimiento de la Normativa Sanitaria, y realizar trabajos de limpieza y mantenimiento, vaciado total y limpieza de los vasos de la piscina, prevención de legionelosis y las reparaciones habituales de fontanería y albañilería. En estea línea, los usuarios deben saber que la instalación abrirá de nuevo su gimnasio y sala de actividades el próximo 22 de septiembre con el horariode invierno, es decir de 07.00 a 21.30 horas de lunes a viernes, de 09.00 a 21.30 horas los sábados y de 09.00 a 14.30 horas los domingos.

Asimismo, el Polideportivo Municipal de Galtzaraborda continuará abierto en su horario habitual, lunes a viernes de 06.30 a 22.00 horas, sábados de 08.00 a 22.00 horas y domingos de 08.00 a 14.00 horas, ofertando los servicios de piscina y centro fitness. A partir del domingo 14 de septiembre también se abrirá por la tarde de 16.00 a 20.00 horas.

Por su parte, se recuerda que as consultas sobre inscripciones y cursillos se pueden realizar en la recepción del Polideportivo de Galtzaraborda o llamando al teléfono 943 44 96 90.