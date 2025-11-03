Los pensionistas vuelven a salir a las calles y se preparan para la marcha de Gasteiz

M. S. errenteria. Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Como cada primer lunes del mes, los pensionistas volvieron a salir a las calles. Bajo un agradable sol, destacaron que «el 18 de noviembre nos manifestaremos en Gasteiz para interpelar a los partidos políticos de la CAV para que asuman nuestra demanda y coincidiendo con la aprobación de los presupuestos de la CAV para 2026 se habiliten las partidas presupuestarias necesarias para garantizarlas».

Como lamentan «los presopuestos aumentarán un 4% sobre todo a cargo de las rentas salariales». Aseguran que «una vez más dirán que son los presupuestos más elevados de la historia, los mejores, pero en la CAV la pobreza sigue aumentando y los problemas sociales también». Por ello, con la manifestación buscan «exigir que tiempo pensiones mínimas y salarios mínimos dignos y suficientes a la vez que denunciar comportamientos antidemocráticos».