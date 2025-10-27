Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rubén y Aranguren, pelotaris de Eple.

Errenteria

Los pelotaris de Eple sacan buenos resultados antes de las Fases Finales

Etxezarreta y Yorel ascienden de manera directa a primera categoría mientras que Eskisabel y Rubén ceden en las semifinales

Martin Sansinenea

errenteria.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Los pelotaris de Eple ya se acercan a las fases finales referentes a la competición federada. Eple tiene en competición 25 equipos de Pelota, 12 en el campeonato de Gipuzkoa en todas las modalidades, 10 en rendimiento en mano individual y 3 en mano parejas en Trinkete en Iparralde.

En el caso de la pareja formada por Santxo y Aranguren, en la primera categoría de mano parejas senior, disputarán el próximo sábado día 1 de noviembre en Fanderia por la mañana las semifinales a un único partido contra la pareja del club Zazpi Iturri 1 de Amezketa. La pareja vencedora subirá a División de Honor, se prevé un partido duro e igualado. Será un partido por tanto en el que el vencedor se llevará «un premio grande».

Por su parte, en paleta cuero de primera categoría, Eskisabel y Rubén cedieron en las semifinales celebrada en Altza por 35-28 contra los palistas de Errepala 3. Los de Eple pelearon hasta el final pero los de Donosti fueron justos vencedores.

En cuanto a la segunda categoría de paleta cuero, Etxezarreta y Yorel vencieron en la semifinal celebrada en Deba por 30-35 contra el Club Gazteleku. Por lo tanto, ya están en la Final y han logrado el ascenso directo a 1ª categoría para la siguiente temporada.

Por último, la pareja formada por Taberna y Chiapuso se impuso en Iparralde en mano parejas de trinkete de primera categoría tras vencer por la mínima (40-39) al equipo de Itsasuarrak 1.

El encuentro, que se disputó en el Trinkete de Arangoitze permite en la pelea en la máxima categoría de esta competición.

