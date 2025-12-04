El Partido Popular asegura que los presupuestos «se alejan de la realidad»

Martin Sansinenea Errenteria. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

El Partido Popular de Errenteria muestra su preocupación por la aprobación de los presupuestos para el próximo año. Destaca Antonio Vicente que «a pesar de que cada grupo ha presentado sus propias propuestas con enmiendas parciales o a la totalidad, toda la oposición ha rechazado el proyecto presentado por el Gobierno municipal». Algo que demuestra que estas son unas cuentas que «están alejadas de la realidad de Errenteria».

En cuanto a las razones concretas por las que votó en contra, Vicente subraya que «no existe un plan municipal serio de vivienda accesible, cuando jóvenes, familias y mayores tienen enormes dificultades para vivir en la localidad en condiciones asumibles». El dirigente popular opina que «se refuerza el gasto de corte ideológico en cultura y política lingüística, mientras siguen en segundo plano desarrollo económico, juventud, medio ambiente o modernización tecnológica». Asimismo, lamenta que «continúen en segundo plano cuestiones como el desarrollo económico, juventud, medio ambiente o modernización tecnológica». Respeco a la transición ecológica, cabe destacar que el Gobierno destina 6 millones de euros en gestión, recogida y tratamiento de residuos.

El popular mantiene que «la apuesta debe ser otra. Tenemos que defender un modelo basado en el rigor económico y eficiencia en el gasto, así como hacer una apuesta por crear una vivienda accesible que se sume a una rehabilitación de los barrios».

«Cambio en las tradiciones»

Fuera de los presupuestos, Vicente también expresa su disconformidad con algunas decisiones adoptadas por el Gobierno municipal. «Considero que el modelo político del equipo de gobierno se refleja también en decisiones simbólicas como el cambio del nombre de la tradicional Cabalgata de Reyes por el 'Día Mágico'. No lo veo como un simple detalle, sino como un síntoma de una forma de gobernar en la que se dedican esfuerzos a reescribir tradiciones compartidas».