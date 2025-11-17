Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Touring sigue con su gran racha de resultados. Aura Erro
Errenteria

Ortiz da la victoria a un Touring que ya duerme en los puestos de play off

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:47

Que nadie pare esta racha. Que nadie deje de disfrutar de este equipo. El Touring logró su cuarta victoria consecutiva en casa ante el Eibar ... C gracias a un solitario gol de Ortzi que se hizo de rogar. Un tanto que dio al Touring un triunfo con el que se ubica pegado a la zona noble de la clasificación. De este modo se demuestra que la mano de Carlos García está teniendo efecto, ya que los rojillos suman en total ocho victorias consecutivas sin conceder la derrota.

