Ortiz da la victoria a un Touring que ya duerme en los puestos de play off

Que nadie pare esta racha. Que nadie deje de disfrutar de este equipo. El Touring logró su cuarta victoria consecutiva en casa ante el Eibar ... C gracias a un solitario gol de Ortzi que se hizo de rogar. Un tanto que dio al Touring un triunfo con el que se ubica pegado a la zona noble de la clasificación. De este modo se demuestra que la mano de Carlos García está teniendo efecto, ya que los rojillos suman en total ocho victorias consecutivas sin conceder la derrota.

No obstante, antes de llegar a la euforia propia de la victoria, el conjunto galletero tuvo que hacer frente a un duelo que como es habitual no fue sencillo. En esta línea, los de García hicieron valer su condición de local y su buen momento de forma, concediendo muy pocas ocasiones de gol.

En este aspecto, el gol llegó de una manera poco esperada para algunos. Tras un balón que llegó hasta la zona del portero Urrosolo, este lo envió de vuelta hasta la zona de tres cuartos del equipo armero, donde de nuevo Ortzi fue el más listo para arrancar antes de la defensa y definir cómo si con él no fuera la cosa.

Un gran gol que permite al Touring situarse en los puestos de play off con 19 puntos. De hecho, la segunda posición, ocupada por el Leioa está a tan solo un punto. Precisamente el conjunto vizcaíno será el próximo rival de los rojillos. El duelo será a domicilio, por lo que es una dificultad añadida. Sin embargo, viendo al Touring jugar como lo hace, cualquiera sabe qué es lo que sucederá.

A este respecto, cabe destacar que se enfrentarán dos de los equipos menos goleados. Una faceta en la que los rojillos destacan especialmente desde el inicio. Tan solo siete goles han sido encajado en las once jornadas . Por su parte, el Leioa suma ocho goles en contra, un gol más que el conjunto galletero.

Por esto y mucho más, el próximo duelo entre ambas escuadras apunta a ser muy emocionante. Y es que después de lo vivido ante grandes rivales, tanto fuera como en casa, todos los aficionados del Touring saben de sobra que los pupilos de García acudirán a Bizkaia con la idea de competir.