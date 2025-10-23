Orereta Ikastola volverá a llenar de terror la villa con su Gau Beltza La Ruta de la Calabaza arrancará a las 19.30 horas desde la calle Santa Clara

La noche más terrorífica del año volverá a Errenteria el próximo 31 de octubre de la mano de Orereta Ikastola. Y es que de nuevo, el centro educativo ha organizado una jornada llena de sorpresas en las que el protagonismo será para la oscuridad, los monstruos y los fantasmas, que se mezclarán en la Gau Beltza. Junto a ellos, otras asociaciones de la localidad galletera han participado en la organización de la fecha. Se trata de . Lau Haizetara euskaltzaleon topagunea, Amulleta danbor kofradia, Herri Arte Eskola, Urdaburu Mendizale Elkartea, Xenpelar AEK euskaltegia y Gaztañoko auzo elkartea. Asimismo, como novedad, este año destaca la participación del centro Koldo Mitxelena y la asociación de padres y madres Koldokide.

La propuesta para esta Gau Beltza es la Ruta de la Calabaza, una caminata llena de sorpresas que arrancará a las 19.30 horas desde la calle Santa Clara y finalizará en la plaza Lehendakari Agirre al cabo de una hora, habiendo recorrido varias calles del centro de la villa galletera.

En compañía del carro de la calabaza, Kuiandere, los zancos, la música y la danza, y bajo la luz de las antorchas y los candiles, disfrazados, se despedirá la época de la cosecha y se entrará en invierno. Finalizados los espectáculos, la fiesta finalizará con los jirones del toro de fuego, los sustos asados en la Olla de los Miedos y la comida de castañas.

Participar de muchas maneras

En caso de querer participar en dicha jornada, los errenteriarras lo tendrán muy fácil puesto que como destacan desde Orereta Ikastola, «hay varias maneras de implicarse en esta jornada». Por ejemplo, recorriendo la Ruta de la Calabaza, a poder ser, disfrazados con ropas y complementos viejos de casa. Del mismo modo, los organizadores invitan a decorar las casas y su entorno con calabazas, lámparas, telas blancas...

Además, quienes lo deseen podrán participar escribiendo los miedos en un papel para quemarlos en la Olla de los Miedos que estará en la plaza Lehendakari Agirre. Por último, también existe la opción de crear piezas audiovisuales. Y es que de nuevo, Orereta Ikastola ha organizado el VII concurso de microcuentos y audiovisuales de terror.