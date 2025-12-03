Orereta Ikastola ofrecerá por cuarto año los Negulekuak para los más pequeños

Martin Sansinenea errenteria. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La Navidad está cada vez más cerca. Con ello se aproximan las fechas en las que comprar los regalos, organizar cenas y pasar tiempo en familia. Sin embargo, también están quienes tratan de cuidar de sus hijos en unas fechas en las que las vacaciones de los colegios suelen ser más extensas que las de los empleos.

Por ello, sobre la base de la experiencia acumulada durante años organizando Udalekuak, este año por cuarta vez, Orereta Ikastola organizará Negulekuak. Se celebrarán del 22 de diciembre al 2 de enero, por la mañana, en el edificio de la Ikastola en Lino. Pueden inscribirse pequeños comprendidos entre tercer curso de Educación Infantil y tercero de Primaria (sean o no alumnos de la Ikastola).

Los negulekus tienen como base un proyecto educativo, euskaldun y propio, respondiendo, de paso, también a las necesidades de las familias. Y es que el programa Negulekuak se basa en los principios y valores del ocio educativo, y tiene como objetivo ofrecer como eje central el euskera, actividades atractivas y disfrutables para los más pequeños.

En este aspecto, en caso de querer inscribirse, el plazo permanecerá abierto hasta el próximo nueve de diciembre. Para poder realizar dicha matrícula, será necesario acudir a la página web de oreretaikastola.eus. Asimismo, en caso de que sea necesario, el teléfono 943 52 03 97o el correo electrónico lagirrezabala@oreretaikastola.eus.

Además, se recuerda que la Ikastola ya ha arrancado con Esmalteriako Ostiralak. Lo hizo el pasado 21 de noviembre con el taller 'haur masaje tailerra'. Estas jornadas que tienen como objetivo completar la oferta de tiempo libre en euskera de la localidad para niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias, ofreciendo la posibilidad de disfrutar con la ayuda de diferentes agentes de propuestas de diverso tipo (en la sede de la Ikastola en Esmalteria).