Oarsoaldea vivió en 2024 un «fructífero» año en empleabilidad y sostenibilidad

El año 2024 fue «especialmente fructífero» para la comarca de Oarsoaldea y sus aliados. La colaboración entre los ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia, junto con la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea, permitió impulsar iniciativas «relevantes» y conectar con personas y agentes de interés. Diversos hitos alcanzados a lo largo del año reforzaron una tendencia positiva, consolidando un rumbo «firme y sostenido». Con la mirada puesta en el futuro, las autoridades continúan sembrando la «Oarsoaldea de mañana», guiados por valores como la inclusión, la creación de red, la sostenibilidad, la innovación, el talento y la digitalización; «principios que definen y reflejan el carácter de nuestra comarca».

En un acto interno celebrado en el nuevo Centro de Inclusión e Innovación Oarsolan, se presentaron los datos correspondientes a 2024, así como las principales iniciativas desarrolladas durante dicho ejercicio. De darlos a conocer se ocuparon la presidenta de Oarsoaldea y alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, y el gerente de esta agencia, Fernando Nebreda. Al evento también asistieron el resto de regidores, como el lezoarra Mikel Arruti, el pasaitarra Teo Alberro y la oiartzuarra Joana Mendiburu.

En el ámbito de la inclusión y el empleo, se atendió a un total de 1.679 personas, con 359 participantes en distintos programas de inserción laboral. La gestión de estas acciones permitió alcanzar un índice de ocupación del 69,4%, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. Si se amplía la perspectiva al periodo comprendido entre 2017 y 2024, se atendieron 42.224 personas desempleadas y se gestionaron 6.433 ofertas de empleo, «consolidando así el compromiso de Oarsoaldea con la mejora de la empleabilidad en la comarca».

Oarsolan inició su actividad en abril de 2024, marcando un «hito» en la mejora de los servicios dirigidos a la ciudadanía. Desde su puesta en marcha, ha contribuido a generar nuevos cauces para mejorar la empleabilidad de las personas y facilitar su inserción laboral, en estrecha colaboración con el tejido empresarial de la comarca.

Por otro lado, se pusieron en marcha proyectos innovadores como Baserriberri, el Proyecto W y Etxekolan, todos ellos orientados a la formación, la inserción laboral y la regularización de personas en situación de vulnerabilidad. Además, Oarsolan y la empresa de inserción Badia Berri colaboran activamente en el acompañamiento a desempleados y mujeres monoparentales, ofreciendo formación, orientación y oportunidades reales de acceso al mercado laboral. Por último, cabe destacar la labor de dinamización de la red de inclusión Oarsosare.

En cuanto al área de estrategia de desarrollo económico y territorial, 144 empresas y agentes participaron en los programas, destacando el aumento del número de personas emprendedoras que se han acercado a Oarsoaldea, 121 personas emprendedoras nuevas atendidas (un 23% de incremento respecto a 2023) y 157 consultas atendidas. En el periodo 2017-2024 se apoyó a 6.244 empresas y 2.045 personas emprendedoras.

Además, en junio se inauguró Agustinak Zentroa, un espacio abierto y dinámico diseñado para impulsar proyectos vinculados a las Industrias Culturales y Creativas (ICC). Actualmente, ofrece una variedad de programas que incluyen incubación de ideas, servicios de información y orientación para emprendedores y empresas.

También cabe destacar el proyecto Oarsoaldea Economía Azul, vinculado al ámbito marítimo e impulsado conjuntamente por el centro tecnológico AZTI, Oarsoaldea y la Autoridad Portuaria de Pasaia, con financiación del Gobierno Vasco. Dio lugar a encuentros con agentes y empresas del sector de la economía marítima y se han dado a conocer iniciativas desarrolladas en la comarca en este ámbito estratégico.

Por otro lado, se siguió fortaleciendo la atención a quienes visitan la comarca, ofreciendo información, asesoramiento y propuestas para descubrir los recursos turísticos. A lo largo de 2024, se atendieron 35.207 consultas y se recibieron 15.107 visitantes, además de gestionar 255 consultas procedentes de empresas del sector turístico, lo que representa un incremento del 45 % respecto al año anterior.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad, destaca el importante incremento en el volumen de subvenciones gestionadas a través de la Oficina Next y la Oficina de Rehabilitación, alcanzando un total de 3.641.007,96 euros, lo que supone un aumento del 107 % respecto a 2023. En el ámbito de las obras de rehabilitación con criterios de eficiencia energética, se han tramitado 495 solicitudes de subvención dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, además de gestionar 246 citas en la Oficina de Energía, reflejando un crecimiento del 108 % respecto al ejercicio precedente.

Finalmente, cabe destacar el proyecto europeo SCORE, que trata de fortalecer la resiliencia de las ciudades costeras frente al cambio climático mediante el uso de tecnologías innovadoras y laboratorios colaborativos. Oarsoaldea participa activamente en esta iniciativa, facilitando la colaboración entre diversos agentes para afrontar conjuntamente los retos comunes.

Asimismo, se brindó apoyo a las empresas locales mediante el proyecto Biratu, promoviendo una economía circular que impulsa un desarrollo económico más sostenible y eficiente. Asimismo, se pusieron en marcha medidas específicas para fomentar la sostenibilidad energética en el sector agropecuario, con el respaldo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En materia de rehabilitación de polígonos industriales, se llevaron a cabo obras en los polígonos Ugaldetxo y Zuaznabar, así como en el de Mamut de Oiartzun, además de la rehabilitación de Agustinak Zentroa.

Finalmente, cabe destacar que Oarsoaldea está inmersa en el desarrollo de un nuevo sistema ERP, para garantizar una gestión más eficaz de recursos y proyectos.

«Todo lo conseguido ha sido posible gracias al compromiso y dedicación de todas las personas cooperantes, así como a la estrecha colaboración con los principales agentes de la comarca. El grado de cumplimiento de los objetivos fijados para 2024 ha alcanzado el 79,34 %», manifestaron los responsables de Oarsoaldea, quienes añadieron que siguen trabajando para impulsar un desarrollo y bienestar «más inclusivo» en la comarca, con el fin de construir «una región más avanzada, innovadora, tolerante y cohesionada».