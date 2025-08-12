La nueva campaña de los bonos de comercio Bizi llegará con novedades en septiembre

El objetivo de campañas como la de los bonos Bizi es fomentar el consumo en el comercio local.

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10

La puesta a punto de una nueva campaña de bonos Bizi está ya en marcha. Por ello, en las próximas jornadas llegará a todos los hogares del municipio un folleto explicativo de las novedades de esta campaña. Las principales novedades son que los bonos se dirigirán a cada persona mayor de 18 años y no a las unidades de convivencia, que en lugar de enviarlos a físicamente los hogares de modo genérico, se deberán adquirir a través de teléfonos móviles y ordenadores. Un sistema con el que se «busca superar las dificultades que se han producido en la forma de reparto en los años anteriores y llegar a toda la ciudadanía mayor de 18 años».

Asimismo, quienes no dispongan de estas herramientas o tengan dificultades para hacerse con los bonos, podrán acceder a ellos a través de sistemas alternativos facilitados por el Ayuntamiento. Por un lado, utilizando los 'cajeros' para la tramitación de los servicios del ZU tanto en el consistorio como en Aldakonea. También existirá la opción de utilizar los ordenadores disponibles en las bibliotecas de Aldakoenea, Lekuona y en el KZgunea de Torrekua.

Los bonos se podrán adquirir hasta el 9 de diciembre, y podrán utilizarse entre el 1 de septiembre y el 9 de diciembre.

Apoyo al pequeño comercio

Las campañas de bonos se han convertido en un apoyo al pequeños comercio errenteriarra. Ejemplo de ello fueron los datos obtenidos en la última edición. «De los 97.312 bonos distribuidos, se han utilizado 67.579, es decir, el 69%. Así, el consumo que se ha realizado en el municipio gracias a estos bonos ha sido de aproximadamente 700.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento ha destinado 337.895 euros», destacó la alcaldesa Aizpea Otaegi en la valoración.

No obstante, y a pesar del éxito, en la última campaña hubo retrasos en los pagos a causa de un error técnico.

El listado de establecimientos adheridos a la campaña estará disponible en la página web municipal. Asimismo, los comercios participantes se identificarán mediante el distintivo de la campaña.

«Hacemos un llamamiento a los comercios que todavía no se han adherido para que lo hagan, ya que la participación de la mayor cantidad posible de los agentes económicos del municipio es fundamental para el éxito de la iniciativa», destacan desde el Ayuntamiento.