Nikone, Zilibito Records, DJ AZK y Oiartzungo Panterak actuan el sábado

Errenteria se llenará de música el próximo sábado 15 de noviembre. Y es que a partir de las 19.00 horas, Lekuona Fabrika acogerá a artistas de la talla de Nikone, que actuará junto a AZK. El conocido rapero estará en Errenteria mientras es acompañado por el joven artista local. Asimismo, esa noche actuarán los oiartzuarras de Zilibito Records. La cartelera la completan Oiartzungo Panterak. Este concierto forma parte del programa Gazte Tour y se organiza en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, con un precio especial de tres euros.

Por su parte, el domingo, por su parte, la danza regresará a Niessen Kulturgunea con el espectáculo Lana' de la compañía Osa&Mujika. El trabajo se vincula socialmente con el éxito, el estatus y el valor, y el espectáculo es una reflexión coreográfica sobre esa cultura obsesiva. Será a las 19.00 horas.