Kelo Arai posa en Agustinak Zentroa junto a sus cuadros.

Errenteria

«Estoy en un momento en el que me quiero divertir, por eso hago estos cuadros»

La errenteriarra Kleo Arai Azpiazu muestra cómo son sus obras que desarrolla desde enero en Agustinak ZentroaKelo Arai Azpiazu Artista

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28

Expresar sentimientos. Eso es lo que busca Kleo Arai Azpiazu (Errenteria 2002) con sus cuadros. Apoyada en un subestilo llamado fluido, la artista cuenta ya ... con propuestas de galerías para exponer algunas de sus piezas. Asimismo, explica cómo además de pintar, utiliza el excedente de material para poder crear pendientes, collares o brazaletes.

