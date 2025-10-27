Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Mindara ofrecerá mañana una charla sobre el papel de la ciudadanía en la sociedad

M. S.

Errenteria.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21

Comenta

La asociación Mindara ha organizado una reunión para reflexionar colectivamente sobre el papel activo de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más justa.El encuentro tendrá lugar mañana a las 17.00 horas en la Sala Reina. La reunión incluirá una conversación abierta y dinámicas participativas centradas en los beneficios que genera la implicación ciudadana en causas sociales. Asimismo, como aseguran desde la organización, se aprovechará la charla para «generar ideas y propuestas para el VII Mercadillo Solidario de Mindara, un evento ya consolidado en el calendario local, que este año se celebrará el 13 de diciembre en el pato del Koldo Mitxelena».

