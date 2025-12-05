La Mesa de Seguridad celebra la caída del 11% de las infracciones penales

El número total de infracciones penales en Errenteria conocidas por la policía (Ertzaintza y Policía Local) ha disminuido respecto al año anterior. Concretamente dichas infracciones ... han caído un 11,5%, pasando de 1.742 infracciones cometidas en 2024 a 1.542 en 2025. El descenso de este año se suma así a la tendencia de descenso del 3% en las infracciones penales del año pasado, según han resaltado.

En el caso de las infracciones presenciales el descenso es del 17,5%, pasando de 1.299 a 1.072. No obstante, el número de infracciones de ciberdelincuencia ha aumentado un 6%, desde 443 hasta 470. En este aspecto, el apartado que más sube es el de las estafas informáticas, pasando de 403 a 441, un 9% más.

En el ámbito de las infracciones presenciales, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico han sido los que más han descendido, un 20%, mientras que dentro de ese bloque los robos con fuerza en las cosas han disminuido un 33%.

Descenso en las agresiones sexuales

En cuanto a las infracciones contra la libertad sexual, destaca la caída detectada por ambos cuerpos policiales. En total el descenso es de un 38%, pasando de 18 casos a 11. En concreto, las agresiones sexuales han descendido un 43% mientras que otras infracciones contra la libertad sexual se mantienen.

Por su parte, los malos tratos en el ámbito familiar han subido un 47%, pasando de 34 infracciones detectadas el pasado año a las 50 de este 2025.

Unos datos con los que la Mesa de Seguridad de Errenteria se ha mostrado satisfecha. En dicha reunión, que ha tenido lugar este viernes por la mañana, miembros de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento junto a la Policía Municipal han hecho balance de los delitos conocidos por la Ertzaintza y la policía local en 2025. De este modo han analizado la evolución de las infracciones penales entre enero y septiembre, comparándolas con los datos del mismo periodo de 2024.

Consolidado el servicio de mediación de conflictos

Junto al análisis de los datos de infracciones, se ha realizado el seguimiento de un importante servicio en el ámbito de la seguridad y la convivencia, en concreto, el servicio de mediación de conflictos.

Un servicio que como destacan desde el consistorio «está consolidado». En esta línea, durante 2025 se han gestionado 49 casos. 22 casos se han tramitado correctamente (44,9%), 18 casos siguen sin resolverse (36,7%) y 9 casos están en curso. En cuanto a los conflictos gestionados, la causa más común ha sido los ruidos (31 casos, el 63,3%). En cuanto a la forma de mediación, la vía mayoritaria ha sido la directa (29, 59,2%), seguida de la mediación indirecta (16, 32,7%).