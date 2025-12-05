Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La mesa se ha reunido este viernes por la mañana
Errenteria

La Mesa de Seguridad celebra la caída del 11% de las infracciones penales

El encuentro, que ha tenido lugar este viernes por la mañana, ha contado con la participación de todos los grupos

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:08

El número total de infracciones penales en Errenteria conocidas por la policía (Ertzaintza y Policía Local) ha disminuido respecto al año anterior. Concretamente dichas infracciones ... han caído un 11,5%, pasando de 1.742 infracciones cometidas en 2024 a 1.542 en 2025. El descenso de este año se suma así a la tendencia de descenso del 3% en las infracciones penales del año pasado, según han resaltado.

