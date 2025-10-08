Una marcha para mujeres, exposiciones fotográficas y un collage para el mes de octubre Urdaburu Mendizale Elkartea llevará a cabo durante el presente mes disintas actividades para todos los gustos

Martin Sansinenea Errenteria Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:15

Octubre es un mes muy ajetreado para los integrantes de Urdaburu Mendizale Elkartea. Y es que como no podía ser de otra manera, los paseos por la montaña en esta época son un habitual, pero también lo son otras actividades como las proyecciones fotográficas.

Entre sus marchas más destacadas para el mes se encuentra la I. Marcha montañera de mujeres de Gipuzkoa, que tendrá lugar el 19 de octubre. Una fecha que sin duda será memorable para Urdaburur y que ha sido organizada junto a Federación Guipuzcoana de Montaña y ha tenido la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

de 09.00 a 09.30 horas de la mañana «nos reuniremos en Urdaburu Mendizale Elkartea de Errenteria, desde donde recorreremos doce kilómetros (con 330 metros de desnivel) juntas». Como destacan desde Urdaburu, «el recorrido se adaptará a todos los niveles y ritmos. Una vez finalizado el recorrido podrás reponer fuerzas con un aperitivo y, de paso, conocer a otras mujeres de los pueblos de alrededor».

Se han hecho camisetas para conmemorar el día, que cada participante podrá recoger el mismo día de la marcha, en el punto de salida. El precio de la actividad será de cinco euros hasta el quince de octubre, y a partir de esa fecha, de diez euros. Para poder participar habrá que rellenar el formulario que ya se encuentra disponible en la página web de urdaburu.eus.

Las fotografías también son protagonistas

Por su parte, El jueves día 16 de octubre, a las 19.30 horas, en el local social de Urdaburu (Juan de Olazabal 23, Errenteria) el socio Juanmi Astiz, con la colaboración de varios fotógrafos que viajaron con él, realizará una proyección titulada «Massifs Écrins y Queyras». La proyección corresponde a la salida realizada este mes de agosto a los Alpes Franceses.

Una exposición «que sin duda será preciosa» y que podrá ser visitada en la sede de Urdaburu Mendizale Elkartea los martes y jueves de 19.00 a 21.00 horas.

Asimismo, como destacan desde la asociación «año tras año hacemos un collage que se puede ver durante todo el año en la asociación para el disfrute de todas las personas que se han acercado al local. Por lo tanto, un año más os proponemos crear un collage con vuestras fotos».

Quienes participen optarán a un sorteo de cinco regalos. Para ello, los socios de Urdaburu Mendizale Elkartea deberán enviar una fotografía tomada en cualquiera de las salidas montañeras que hayan realizado a lo largo del año al correo urdaburu.eguna@gmail.com. El plazo para enviar las fotos finalizará el 9 de noviembre.

En la foto habrá que indicar uándo y dónde se ha realizado así como los nombres de quienes aparecen en ella.