Mañana habrá una reunión en Aldakoenea para decidir el futuro de Errenteria

Tras la primera reunión, que tuvo lugar ayer, los vecinos de la villa podrán continuar diseñando el futuro de Errenteria con el encuentro que tendrá lugar mañana a partir de las 18.30 horas en Aldakoenea. Todo ello enmarcado en el Plan Estratégico Errenteria 2040.

En esta línea, el Ayuntamiento ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esas sesiones. Asimismo, ha pedido que, aunque no sea estrictamente necesario, se confirme previamente, rellenando el formulario que encontrará en la dirección https://errenteria.eus/ es/2040-2/inscripciones/.

En estas sesiones se recogerán propuestas que van a ser el eje central del propio plan estratégico, como son la economía, la ordenación del territorio, el bienestar y la superación de otros retos que existen en el municipio. En esta segunda fase los asistentes podrán tratar los temas que se presentaron como los retos más importantes que tiene el municipio. Entre ellos destacan el envejecimiento demográfico, la falta de emancipación y oportunidades laborales para las personas más jóvenes, las dificultades de acceso a la vivienda y los altos niveles de precariedad laboral.