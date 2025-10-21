Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errenteria

Mañana habrá una reunión en Aldakoenea para decidir el futuro de Errenteria

M. S.

ERRENTERIA.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:33

Comenta

Tras la primera reunión, que tuvo lugar ayer, los vecinos de la villa podrán continuar diseñando el futuro de Errenteria con el encuentro que tendrá lugar mañana a partir de las 18.30 horas en Aldakoenea. Todo ello enmarcado en el Plan Estratégico Errenteria 2040.

En esta línea, el Ayuntamiento ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esas sesiones. Asimismo, ha pedido que, aunque no sea estrictamente necesario, se confirme previamente, rellenando el formulario que encontrará en la dirección https://errenteria.eus/ es/2040-2/inscripciones/.

En estas sesiones se recogerán propuestas que van a ser el eje central del propio plan estratégico, como son la economía, la ordenación del territorio, el bienestar y la superación de otros retos que existen en el municipio. En esta segunda fase los asistentes podrán tratar los temas que se presentaron como los retos más importantes que tiene el municipio. Entre ellos destacan el envejecimiento demográfico, la falta de emancipación y oportunidades laborales para las personas más jóvenes, las dificultades de acceso a la vivienda y los altos niveles de precariedad laboral.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mañana habrá una reunión en Aldakoenea para decidir el futuro de Errenteria