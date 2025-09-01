Un mal domingo deja a Hibaika a la espera de saber si asciende a la ARC-1

Hibaika tendrá que esperar para saber en qué categoría remará la próxima temporada. La Madalen disputó el pasado fin de semana el play off ... de ascenso a la liga ARC-1, con dos jornadas con sabor muy distinto.

El sábado, los de Errenteria se impusieron (20:45.29) en la ría de Portugalete, demostrando que eran serios candidatos. Una regata contrarreloj en la que los chicos de Dani hicieron un trabajo fantástico. Tras ellos clasificaron Hondarribia B, equipo que defendía la permanencia, con un tiempo de 20:49.07. Por su parte, Camargo (21:03.60) y Portugalete (21:09.92) cosecharon malas regatas desde el principio, augurando un futuro oscuro para las embarcaciones.

En este aspecto, Hibaika se embolsó cuatro puntos que hacían prever que los errenteriarras podrían ascender a la ARC-1, categoría en la que no están desde hace más de un lustro.

Tras un fantástico sábado sólo había que hacer una cosa. Repetir la actuación. Para ello se dispusieron en aguas de Castro, que fueron testigos de las batallas por el ascenso en un día en el que el mal tiempo también fue el protagonista.

No obstante, todo lo bueno que se hizo el sábado no se pudo volver a hacer el domingo, en la que «hicimos una regata mediocre», afirmó Dumtriu Daniel Cobjuc, entrenador de la madalen. Los tiempos hablan por sí solos. La Ama Guadalupe entró marcando un tiempo de 22:12:43, mientras que Camargo fue segunda con un 22:34:96. Por su parte, Hibaika fue tercera con entrando a 48 segundos de los de Hondarribia B.

Así las cosas, ese tercer puesto de los de Errenteria ha hecho que en la clasificación general del playoff no haya desempate y que Hondarribia B sea la trainera que se mantiene en esa segunda categoría del remo.

Ahora toca esperar

Tras cerrar la temporada en las aguas, y a pesar de hacerlo con el resultado de castro, Hibaika todavía mantiene opciones de poder ascender. Esto se debe a que faltan por conocer algunos resultados que podrían decantar la balanza a favor del equipo errenteriarra.

En concreto, habrá que tener los ojos puestos en Galicia. Los errenteriarras necesitan que Santurtzi o Alkorte asciendan a la Liga Eusko Label para poder competir en la categoría de plata. También Camargo deberá aguardar para saber su futuro.

Asimismo, el club de remo ya mira hacia el futuro y se encuentra preparando unas jornadas para quienes quieran probar con el remo. En concreto, desde el 15 de septiembre hasta el 17 de octubre, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 17.00 horas se ofrecerán entrenamientos gratuitos. Para más información habrá que contactar a través de info@hibaika.com. Las clases serán gratuitas.