Tras cinco años los resultados están siendo positivos.
Errenteria

Un lustro en el que la diversidad cultural se ha puesto en el centro de las escuelas

En estos cinco años 1.000 estudiantes y profesionales del ámbito educativo han participado en el proyecto

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

El proyecto educativo que tiene como objetivo poner en valor la diversidad cultural en los centros educativos de la villa cumple cinco años. Un lustro ... en el que más de 1.000 estudiantes y profesionales del ámbito educativo han participado en él, realizando de este modo una reflexión crítica dentro de la comunidad educativa en torno a la diversidad cultural, otorgando un papel central a las lenguas y, especialmente, a las lenguas minorizadas.

