Un lustro en el que la diversidad cultural se ha puesto en el centro de las escuelas

El proyecto educativo que tiene como objetivo poner en valor la diversidad cultural en los centros educativos de la villa cumple cinco años. Un lustro ... en el que más de 1.000 estudiantes y profesionales del ámbito educativo han participado en él, realizando de este modo una reflexión crítica dentro de la comunidad educativa en torno a la diversidad cultural, otorgando un papel central a las lenguas y, especialmente, a las lenguas minorizadas.

De este modo, con el inicio del curso 2025-2026, el Ayuntamiento de Errenteria y la Asociación Garabide, han puesto nuevamente en marcha la iniciativa 'La diversidad cultural en nuestras escuelas y su valor para la convivencia entre comunidades'. En esta edición participan seis centros educativos: Koldo Mitxelena BHI, Egiluze Ikastetxea, Cristobal Gamón BHI, Orereta Ikastola, Telleri-Alde Ikastetxea y Bizarain Ikastola.

Teniendo claro ese objetivo, las sesiones buscan abordar diversos temas desde una perspectiva crítica, entre ellos la diversidad de las comunidades culturales y sus características. No obstante, en ningún caso se dejan de lado temáticas como las causas de la homogeneización cultural a nivel global y del crecimiento de la diversidad en los entornos locales, las situaciones de discriminación derivadas de distintas categorías e identidades, así como la importancia de las lenguas y las culturas en el desarrollo personal y en la construcción de la identidad.

Ayuda de vecinos

Además de la gran labor que se realiza desde el personal de los centros educativos, cabe recordar que la participación de vecinas y vecinos de Errenteria y de activistas lingüísticos del Programa de Formación para la Revitalización de las Lenguas de Garabide ha sido fundamental para el éxito del proyecto.

Sus aportaciones y testimonios han permitido generar intercambios culturales directos y enriquecedores, promoviendo entre el alumnado actitudes más abiertas e inclusivas hacia la diversidad.

De este modo, como asegura con convencimiento desde el Equipo de Gobierno, «el proyecto ha demostrado un firme compromiso con la diversidad, el respeto y la convivencia dentro de la comunidad educativa, consolidando a Errenteria como un municipio que entiende la diversidad cultural como una fuente de riqueza colectiva».