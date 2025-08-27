Listorreta mostrará algunos de sus «tesoros» mediante un paseo guiado

Listorreta será escenario este viernes, a partir de las 11.00 horas, de un paseo guiado por Listorreta. Según informan sus responsables, será un ... itinerario «sencillo» de hora y media, «realizable por cualquier persona» y cuyo objetivo principal es dar a conocer el parque natural Aiako Harria.

«Comenzando por el punto informativo de Listorreta-Barrengoloia, podremos conocer de cerca algunos de los tesoros del parque natural a través de una breve excursión. Las explicaciones serán en castellano y el paseo será gratuito», señalan.

Como todos los años, la Red de Parketxes de Gipuzkoa, en colaboración con el Ayuntamiento de Errenteria, ha organizado una serie de actividades especiales para dar a conocer y poner en valor la zona de ocio de Listorreta, ubicada en el parque natural de Aiako Harria, en Errenteria, bajo el título 'Aventuras de verano en Listorreta'.

La última propuesta tendrá lugar el 5 de septiembre y permitirá conocer el mundo de los murciélagos

Las actividades realizadas hasta ahora –una suelta de aves y un paseo guiado este mes de agosto– han tenido «una gran acogida». La última actividad de este año tendrá lugar el 5 de septiembre. «De la mano del experto Lander Olasagasti podremos conocer de cerca el asombroso mundo de los murciélagos. Además de dar las explicaciones básicas, se podrá escuchar utilizando unos detectores especiales y, si se observa atentamente el entorno, ver alguno de ellos», indican.

Todavía quedan algunas plazas libres para el paseo guiado que se anuncia para mañana. Al igual que en todas las actividades organizadas a lo largo de esta temporada estival, es obligatoria la inscripción previa, llamando a los números de teléfono 943 494 248 y 688 895 068 o escribiendo un email a la dirección de correo electrónico arditurri@gipuzkoanatura.eus.

El lugar «ideal» al aire libre

Listorreta-Barrengoloia se consolida como uno de los espacios de recreo «más destacados» del territorio de Gipuzkoa, gracias a una «completa» infraestructura que lo convierte en un lugar «ideal» para disfrutar de la naturaleza y el ocio al aire libre.

Entre los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de Errenteria destacan: los aseos públicos, las zonas provistas de mesas y bancos, las fuentes, el área infantil, los asadores habilitados para barbacoas, la recogida selectiva de residuos, los espacios de descanso para autocaravanas y los puntos de evacuación de aguas residuales.

«Y eso no es todo. Durante los meses de verano se organizan diferentes actividades y visitas guiadas», manifiestan, al tiempo que subrayan que esta es «una propuesta ideal para sumergirse en la riqueza paisajística y el patrimonio cultural del entorno natural de Aiako Harria».