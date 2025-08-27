Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los participantes en una salida organizada durante este mes en Listorreta.

Errenteria

Listorreta mostrará algunos de sus «tesoros» mediante un paseo guiado

La iniciativa, anunciada para mañana, se presenta como una actividad gratuita apta para todos los públicos

Elena Viñas

Elena Viñas

Errenteria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48

Listorreta será escenario este viernes, a partir de las 11.00 horas, de un paseo guiado por Listorreta. Según informan sus responsables, será un ... itinerario «sencillo» de hora y media, «realizable por cualquier persona» y cuyo objetivo principal es dar a conocer el parque natural Aiako Harria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

