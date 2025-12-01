Lekuona Fabrika vibró con el Drogas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Lekuona Fabrika fue escenario de los conciertos que ofreció Enrique Villarreal Armendariz, el Drogas, ante un público entregado que no dejó de cantar temas como 'No hay tregua', 'Blanco y Negro' o 'Oveja Negra'. El músico navarro también dio rienda suelta a sus composiciones actuales, así como repasando su carrera al frente de las bandas que ha liderado, además de Barricada, otras como La Venganza de la Abuela o Txarrena. Los seguidores de Villareal tendrán una próxima cita en Gipuzkoa el 31 de enero, en Azpeitia.