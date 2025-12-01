Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lekuona Fabrika vibró con el Drogas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Lekuona Fabrika fue escenario de los conciertos que ofreció Enrique Villarreal Armendariz, el Drogas, ante un público entregado que no dejó de cantar temas como 'No hay tregua', 'Blanco y Negro' o 'Oveja Negra'. El músico navarro también dio rienda suelta a sus composiciones actuales, así como repasando su carrera al frente de las bandas que ha liderado, además de Barricada, otras como La Venganza de la Abuela o Txarrena. Los seguidores de Villareal tendrán una próxima cita en Gipuzkoa el 31 de enero, en Azpeitia.

