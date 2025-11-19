Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lekuona Fabrika abrirá los fines de semana desde este sábado hasta junio de 2026

M. S.

errenteria.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Los alumnos podrán estudiar los fines de semana en Lekuona Fabrika, desde este sábado, día 22, hasta el 22 de junio. El 6, 7 y 21 de diciembre, sin embargo, no se ofrecerá el servicio. Solo se podrá utilizar el espacio como aula de estudio y no se ofrecerá ningún otro servicio (préstamo de libros, uso de ordenadores...), por lo que únicamente estará disponible la segunda planta.

Este servicio supone una ampliación del horario habitual de Lekuona Fabrika , de manera que el horario de los sábados será de 09.00 a 20.00 horas, mientras que el de los domingos será de 09.00 a 14.00 horas.

