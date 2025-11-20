Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
Landarbaso presenta Lux el próximo domingo.
Errenteria

Landarbaso Abesbatza presenta LUX, un trabajo en el que «la música ilumina»

El concierto arrancará a las 19.30 horas en Lekuona fabrika y las entradas pueden adquirirse en arrerak.errenteria.eus

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

El próximo 23 de noviembre a las 19.30 horas, Lekuona Fabrika acogerá el espectáculo LUX, de Landarbaso Abesbatza. Un concierto concebido como un refugio ... gracias a una música que abraza, que guía y que trae claridad «donde apenas quedan certezas». La idea del proyecto nació de una necesidad íntima y colectiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Landarbaso Abesbatza presenta LUX, un trabajo en el que «la música ilumina»

Landarbaso Abesbatza presenta LUX, un trabajo en el que «la música ilumina»