Landarbaso Abesbatza presenta LUX, un trabajo en el que «la música ilumina»

El próximo 23 de noviembre a las 19.30 horas, Lekuona Fabrika acogerá el espectáculo LUX, de Landarbaso Abesbatza. Un concierto concebido como un refugio ... gracias a una música que abraza, que guía y que trae claridad «donde apenas quedan certezas». La idea del proyecto nació de una necesidad íntima y colectiva.

Su director, Iñaki Tolaretxipi, asegura que «queríamos ofrecer un mensaje de esperanza. La luz simboliza aquello que nos guía, que nos une y que puede transformar sentimientos desgarradores en paz». Ese símbolo —la luz— se convirtió en su brújula artística. Y es que LUX no es solo un título. Es el propósito que sostiene todo el programa. LUX propone un viaje desde la penumbra hacia la claridad, una experiencia que no se queda en lo musical, sino que busca tocar lo emocional.

«No es solo un concierto. Es una reflexión sobre la capacidad de la música para iluminar, con niños, jóvenes y mayores», destaca Tolaretxipi. Un tránsito sonoro que invita a respirar, a detenerse y a dejar que las voces actúen como una especie de luz interior.

El repertorio combina obras contemporáneas con piezas de gran belleza y profundidad, como 'O nata lux' u 'O lux beata trinitas', escogidas por su capacidad para transmitir serenidad. Por su parte, la preparación está siendo intensa, pero también reveladora para el coro errenteriarra. «Cada ensayo es una oportunidad para profundizar en el significado del programa y conectar emocionalmente con lo que queremos transmitir», explica el director.

«Está siendo también una forma de cuidarnos, de respirar y de recordar que la música siempre tiene algo que decir»

Uno de los pilares de este proyecto es la unión de las distintas formaciones del coro —Kontari, Dizdizka y Landarbaso— en un único pulso. Esa convivencia musical está dejando una huella especial entre sus integrantes. «Sentimos una conexión profunda entre los grupos, y cada uno está encontrando su manera de aportar luz al conjunto», asevera Tolaretxipi. En cuanto al ensayo de LUX, añade que «está siendo también una forma de cuidarnos, de respirar juntos y de recordar que la música siempre tiene algo que decir».

El impacto que desean lograr en el público también es claro. Landarbaso quiere que quienes acudan a Lekuona se dejen envolver por esta atmósfera y encuentren un espacio de calma. «Si alguien sale del concierto sintiendo un poco de paz, habremos conseguido nuestro objetivo», afirma Tolaretxipi. Y en un lugar tan especial como Lekuona, esa vivencia se intensifica.

LUX se presenta, así, como una invitación a mirar hacia dentro en medio del ruido exterior. Un recordatorio de que, incluso en tiempos oscuros, la música puede seguir siendo luz.

Las entradas serán a cuatro euros para los adultos y a dos euros para los niños y se podrán comprar online en sarrerak.errenteria.eus y presencialmente en el mismo lugar del concierto desde