La juventud de Oarsoalde toma conciencia sobre el ahorro energético

Martin Sansinenea Errenteria. Martes, 28 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Los jóvenes errenteriarras volvieron a demostrar su compromiso con la sostenibilidad una vez más. En concreto, el alumnado de Cristobal Gamon ikastetxea, Bizarain Ikastola, Karmengo Ama ikastetxea, Elizalde Herri Eskola y Lezo Herri Eskola fueron distinguidos con los premios del proyecto 50/50 por sus excelentes resultados en eficiencia energética.

Dicho proyecto, que se desarrolla desde 2019 tiene como objetivo transformar los colegios en aulas vivas de sostenibilidad. La iniciativa no sólo monitoriza el consumo de energía y agua en tiempo real, sino que convierte el ahorro en una recompensa tangible y educativa. La mecánica es un ejemplo de eficacia. El 50% del dinero ahorrado revierte directamente en la comunidad educativa para financiar sus proyectos, mientras que el otro 50% se reinvierte en mejoras de eficiencia en las instalaciones municipales, creando un círculo virtuoso de ahorro.

En total, entre los cuatro centros se han obtenido ahorros de más de 9.000 euros. Esta cifra demuestra el poder de la acción colectiva y se materializa en premios para cada centro participante.

Bizarain Ikastola obtuvo un ahorro de 2.275,36, mientras que Cristobal Gamon Ikastetxea no fue capaz de ahorrar. En esta línea, aunque no han conseguido ahorrar se quiso poner en valor su trabajo haciéndoles entrega de un diploma de 'guardianes de la energía'.

Por su parte, Lezo Herri Eskola ahorró 814 euros mientras que Elizalde Herri Eskola abarató el gasto en 3.962 euros. Por último, Karmengo Ama ikastetxea obtuvo un ahorro de dos mil euros.

El acto de entrega de los cheques, que tuvo lugar en la Sala Reina, sirvió para poner el foco en los auténticos protagonistas, los equipos energéticos de cada centro, formados por el alumnado. Ellos mismos explicaron, con ilusión y conocimiento, las medidas implementadas para lograr estos ahorros, demostrando que el cambio hacia un futuro más verde empieza en las manos de las generaciones más jóvenes.

Asimismo, los jóvenes pudieron compartir su experiencia con los representantes de la comarca. Entre los cargo que acudieron a la cita destacan Gloria Vazquez, Directora de Administración Ambiental de la diputación Foral de Gipuzkoa, Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria y presidenta de la agencia de desarrollo Oarsoaldea, Teo Alberro, alcalde de Pasaia y miembro del consejo de Oarsoaldea, Jon Legorburu (Concejal de Lezo) y Agustin Lekuona (Concejal de Oiartzun).