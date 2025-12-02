Los jugadores de Eple ofrecen un gran nivel en la modalidad de Trinkete

Los jugadores de Eple de la modalidad de trinkete obtuvieron grandes resultados el pasado fin de semana. A pesar de que, lógicamente, los partidos ... del club Eple en esta modalidad se disputan en instalaciones alejadas de Errenteria, el club de la villa dispone de una plantilla de pelotaris de alto nivel y actualmente es un referente en esta especialidad.

En las semifinales del Torneo Élite de Euskadi de mano parejas, Taberna y Chiapuso se impusieron en sus respectivos duelos. En consecuencia, se encontrarán en la gran final, que se disputará este próximo viernes en Abadiño. Ambas victorias se produjeron por un tanteador de 2 jokos a 0. Taberna (Eple) y Otaduy vencieron por 15-13 y 15-8 a la pareja formada por Santamaria (Eple) y Uribe, mientras que Larrañaga y Chiapuso (Eple) ganaron por 15-7 y 15-10 a Aurrekoetxea y López de Calle.

Asimismo, las buenas noticias también llegaron en los cuartos de final del campeonato de Iparralde en 3ª categoría: Carricart y Antton Aranburu vencieron por la mínima (40-39) a St Pee 1.

Además, en la primera jornada del campeonato de Gipuzkoa de trinkete de mano parejas,

Taberna y Chiapuso lograron la victoria por 40-31 frente a sus compañeros de club Santamaria y Antton Aranburu. Del mismo modo, en segunda categoría se produjo la fantástica victoria de Eneko Aranburu y Eneko Sorondo por 40-13 contra Abantzu 1.