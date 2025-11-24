Las XI jornadas de Derechos Humanos llega Errenteria con una amplia programación

Martin Sansinenea Errenteria Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

A partir del 1 de diciembre Errenteria será el epicentro de las jornadas de Derechos Humanos. Por undécima vez, la villa galletera acoge un amplio programa en el que se podrá disfrutar de talleres, charlas y encuentros con los que conocer las distintas problemáticas que se viven a lo largo del mundo. De este modo, hasta el 14 de diciembre serán protagonistas los pueblos en resistencia, pero también se tratarán otras cuestiones como la salud mental, la diversidad lingüística y cultural, la exclusión social y el tema de la vivienda.

Dichas jornadas arrancarán con un taller que hará hincapié en la salud mental. De la mano de Agifes, el próximo 1 de diciembre la Sala Reina será el lugar en el que se le ofrecerá dicho tema tan crucial. El encuentro tendrá lugar de 18.00 a 20.00 horas, y se necesitará inscripción previa a través aniztasuna@errenteria.eus o llamando al 662 944 626. Tras ello, se le ofrecerá un espacio a las distintas lenguas. De este modo la biblioteca humana An(h)iztunak ofrecerá el dos de diciembre a las 18.00 horas en Lekuona Fabrika la experiencia de distintas personas en las que la lengua ha sido fundamental. En esta línea, Montxo Jiménez, de la asociación Camelamos Adiquerar invita a los errenteriarras a que «se sumen a este encuentro en el que sin duda podrán conocer nuestra lengua, algo que es fundamental».

Sahara y Palestina

A continuación, los días 3 y 4 de diciembre se celebrará la actividad Ventana al Sahara, también en Lekuona Fabrika, en este caso en la entrada. A través de unas gafas de realidad virtual podrá adentrarse en los campamentos de refugiados saharauis para conocer de cerca su día a día. Con esta actividad se quiere hacer especial mención al 50 aniversario del pueblo saharaui en lucha y resistencia que se cumple este año. La actividad estará abierta entre las 17.30 y las 19.30 horas, dinamizada y organizada por la Asociación Sinergos.

En esta línea, Xenpelar Etxea acogerá del 3 al 13 de diciembre 'Palestina es arte: Mujeres artistas frente al genocidio'. En dicha exposición podrá disfrutarse de las obras creadas por Nour Abu Rayan y Anwar Abu Rayan, dos hermanas palestinas de Hebrón que, en particular, revelan el sufrimiento y la resistencia de las mujeres de Gaza. Asimismo, el día de la inauguración tendrá lugar una na mesa redonda sobre la situación del pueblo palestino y la vulneración de sus derechos con la participación de Faouad Baker, activista y jurista palestino; Lidón Soriano, enfermera, activista y portavoz de Yala Nafarroa; Eneko Gerrikabeitia, miembro de Gernika Palestina y presidente de Mundubat, y la Comisión de Cooperación para la Paz. Será a partir de las 18.00 horas.

Exposición abierta

Del mismo modo, durante las jornadas se podrá visitar la exposición de calle Errenteria munduan, del 1 al 14, en la Plaza de los Fueros. En ella se darán a conocer los 11 proyectos de cooperación internacional subvencionados por el ayuntamiento de Errenteria en 2025.

Por todo ello, Itsaso Cruz, concejala de Diversidad Cultural, Derechos Humanos y Cooperación para el Desarrollo invita a todos los vecinos de Errenteria a que «se sumen a estas jornadas en las que sin duda podrán entender las difíciles situaciones por las que tienen que pasar los seres humanos».

El alumnado también participa

Por su parte, como viene siendo habitual, se realizará la presentación de los trabajos artísticos creados por alumnado de Koldo Mitxelena Ikastetxea a través de la iniciativa III Kulturartea: aniztasunetik kultura sortzen. Unos proyectos en los que el alumnado ha realizado un balance previo sobre la problemática de la exclusión social, reflejando las reflexiones tras haber intercambiado experiencias vivenciales de participantes de Emaús Fundación Social. Será el 5 de diciembre, viernes, a las 10.00 horas, en la Sala Reina.

Por último, en la línea de las jornadas, los centros educativos trabajarán a lo largo de esos días temas relacionados con los derechos humanos. En concreto, el alumnado de HH5, LH1 y LH2 de los seis colegios del municipio participará en el espectáculo Amazonia gara de Porrotx y Marimotots, tras haber realizado un trabajo previo en torno a la diversidad cultural, la naturaleza y la sostenibilidad con la ayuda de la Fundación Alboan. Además, el alumnado de primero de Bachillerato de la localidad verá una proyección sobre las migraciones y las fronteras, la película del director errenteriarra Asier Urbieta titulada La isla de los Faisanes, en la que podrán conversar con él y reflexionar sobre la película. Estas dos acciones no serán abiertas al público.