Iñigo Legorburu sigue coleccionando txapelas a finales de año

El errenteriarra Iñigo Legorburu continúa coleccionando triunfos en los certámenes de bertsos durante el final de año. Su último título fue obtenido en Eibar ... en el bertso-paperak San Andrés organizado por Eta kitto! Euskara elkartea.

El berso de Legorburu se titula 'Familia harrerakoia' y está escrita en la melodía 'Baneza eta banitu' que el hernaniarra Unai Agirre usó por primera vez en 2017 en el Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris. Esta melodía tiene una estructura un tanto extravagante: riman las cuatro primeras líneas del bertso y le sigue una estrofa de la métrica de zortziko haundia. En palabras del autor, «elegí expresamente esta melodía porque la primera parte crea una atmósfera o un ambiente, para luego rematarla con el mensaje que quiero transmitir en la segunda parte».

En cuanto al tema, la serie de bertsos explica las peripecias y los pensamientos de un adolescente que se encuentra en una familia de acogida. El autor lo desgrana apuntando que «No conocía muy bien el tema pero me llamó la atención un dato: a partir de cierta edad, muchos de ellos tienen que elegir entre su familia biológica o la familia de acogida. Y eso me pareció muy cruel y empecé a especular sobre lo que puede suponer esa situación desde el papel de un menor de edad».

En la categoría de adultos del certamen en bertso-paperak, los miembros de la bertso-eskola eibarresa ejercieron de jueces y en total, diez obras enviadas desde toda Euskal Herria han tomado parte en esta edición en la categoría de adultos. Todos los trabajos tenían que tener una longitud de entre seis y diez bertsos y tanto el tema como la melodía, eran de libre elección.

El teatro Coliseo de la localidad armera acogió la entrega de premios y la posterior sesión de bertsos improvisados. Primero, los premiados tuvieron que cantar los bertsos escritos de la categoría de jóvenes y adultos, para deleite del público que se acercó hasta allí, para después dar el relevo a Alaia Martin, Eneritz Artetxe, Sustrai Colina, Unai Iturriaga y Joanes Illarregi y ver la actuación improvisada de estos últimos que concitó los aplausos del respetable.