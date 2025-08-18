Iñigo Iglesias vive un extraordinario fin de semana en el circuito de Assen

El piloto de Errenteria Iñigo Iglesias Bravo ha conseguido en el Campeonato Internacional IDM, celebrado este pasado fin de semana en el circuito holandés de ... Assen, unos valiosos puntos para la clasificación final. El joven conquistó dos podios al hacerse con un segundo puesto en la carrera llevada a cabo el sábado y un tercer puesto en la organizada el domingo.

La sorpresa saltó al no conseguir el actual líder, Oliver Svendsen, superar el examen médico al que tuvo que someterse al haber sufrido un accidente privado semanas antes de la carrera. Esta situación favorecía, en un principio, las expectativas de triunfo del piloto de la villa papelera.

Iglesias salió el sábado en segunda posición en la parrilla de salida, teniendo un buen comienzo y peleando siempre en un pequeño grupo de cabeza, en el que iba acompañado de dos pilotos invitados. A continuación, marchaba el checo Peter Svoboda, quien intentó unirse a la cabeza, aunque no prosperó.

Los adelantamientos eran continuos y al final, en una estupenda maniobra de Iñigo Iglesias, este superó el escollo de Dessoy y se coló entre ambos invitados, consiguiendo una meritoria segunda posición. Los pilotos invitados no se hacen con puntos para la clasificación general por lo que los 25 puntos máximos fueron para el errenteriarra, quedando Svoboda en cuarta posición con 20 puntos.

«La de hoy -por el pasado sábado- no ha sido mi mejor actuación», declaraba horas más tarde de alzar su copa Iglesias Bravo a través de su cuenta oficial de la red social Instagram. Añadía, asimismo, que este había sido un triunfo de todo el equipo que le permitía, además, mantenerse «en el foco». Concluía su publicación dando las gracias a los mecánicos y demás integrantes de su equipo por el trabajo que desarrollan.

En cuanto a la carrera llevada a cabo este domingo, con Iñigo Iglesias ocupando la tercera posición en la parrilla de salida, tuvo un desenlace similar al de la vivida el día antes, con el joven peleando con los dos pilotos invitados en un continuo cambio de posiciones. Cuando iban a mitad de carrera, esta tuvo que ser interrumpida a consecuencia de la lluvia y comenzó más tarde con todos los pilotos en las mismas condiciones de salida.

Las cinco vueltas que faltaban se solventaron con los mismos pilotos que la carrera disputada apenas 24 horas antes, pero con una gran pugna por el tercer puesto protagonizada por Iglesias y Svoboda, quienes en la última vuelta estaban continuamente adelantándose con un triste desenlace al final, ya que Svoboda cayó una vez que Iñigo le adelantó en las últimas curvas. En definitiva, hizo podio con un tercer puesto, aunque por detrás de dos pilotos invitados que no puntuaban.

Hay que señalar que en esta carrera disputada el domingo, fueron muchos los pilotos sancionados por no salir con el piloto de agua, ya que al pararse la carrera debido a la lluvia, cuando se pone de nuevo en marcha, tienen que salir con el piloto de agua puesto. Dicha sanción perjudicó también al piloto de Errenteria, que fue relegado a mitad de la clasificación consiguiendo únicamente 16 puntos de los 25 posibles.

Próximas carreras

La clasificación provisional de este campeonato se encuentra liderada en la actualidad con los 169 puntos de Oliver Svendsen e Iñigo Iglesias. Les siguen con 149 puntos Svoboda y con 130 puntos Hanse. Todos estos pilotos son los que lucharán por los puestos finales de podio. Continúa estando la clasificación «muy abierta» e Iñigo es consciente de que hay que trabajar para conseguir ganarla.

Quedan solo dos fines de semana, es decir, un total de cuatro carreras, para finalizar el Campeonato Internacional IDM. Las próximas citas tendrán como escenario el circuito alemán de Nürburgring del 5 al 7 de septiembre.