Iñigo Iglesias roza la perfección en su primer fin de semana con Wematik Racing

Iñigo Iglesias lo ha vuelto a hacer. El errenteriarra se estrenó con su nuevo equipo con un fin de semana casi perfecto. Otra vez, ... Iglesias sacó el máximo partido a una moto que apenas conocía.

La carrera del sábado no comenzó bien ya que en la vuelta de reconocimiento se rompió la cadena y tuvo que esforzarse por empujar la moto hasta el box del equipo. Tras una rápida intervención de los mecánicos volvía a pista: No obstante, tras arreglar la moto, la posición de salida del errenteriarra cambió de manera drástica. Iglesias tuvo que salir muy lejos de esa segunda posición. En concreto, Iglesias arrancó la primera carrera desde la última plaza. Algo que no fue un problema.

El errenteriarra realizó una espectacular remontada, ya que tras la primera vuelta estaba en segunda posición. Tras esta gesta luchó por acercarse al líder, pero no pudo ser y mantuvo la posición hasta el final. Un segundo puesto que le hizo subir al podio y conseguir unos magníficos puntos para la clasificación final.

Tras el sábado, se demostró que lo único que podría complicar la vida del errenteriarra era un problema mecánico.

El domingo, con la espinita clavada de lo ocurrido el día anterior, Iñigo tenía claro que pelearía hasta el final por conseguir un primer puesto. La carrera comenzó con fuerza y se fueron intercambiando los puestos primero y segundo constantemente entre Iñigo y su máximo rival el danes Oliber Svendsen.

A falta de tres vueltas para el final Iñigo apretó lo suficiente para mantenerse en cabeza hasta el final. Un final agónico donde la foto finish dejó claro que el vencedor había sido Iñigo. Unos puntos extraordinarios los conseguidos el pasado domingo.

El piloto sale reforzado de Most tanto por el trabajo del equipo como por el rendimiento de la moto. La máquina se seguirá ajustando y mejorará para las próximas carreras. Los sponsors han visto en directo el piloto que es Iñigo, alguien que no escatima en trabajo y esfuerzo para estar en el podio.

Tras un fin de semana casi perfecto, Iñigo Iglesias ya mira a su próxima carrera que se disputará en el circuito alemán de Motorsport Arena en Oschersleben del 4 al 6 de julio.