Iñigo Iglesias se proclama campeón del IDM alemán

Era su objetivo y lo consiguió. Iñigo Iglesias es el primer campeón del Campeonato Internacional IDM de Alemania en la categoría de Sportbike. Un título ... que corona al piloto errenteriarra como el mejor de una circuito en el que sin duda ha demostrado su categoría en un campeonato que se estrenaba este año.

Llegó con cinco puntos de ventaja sobre Oliver Svendsen al circuito de Hockenheim Ring, que se convirtió en el escenario de los dos últimos duelos de una temporada en la que sin duda Iglesias ha tenido que luchar para llegar hasta aquí. A pesar de ello, el errenteriarra demostró que quería ese título. Ya el sábado venció una ajustada carrera, encarrilando su victoria para alzarse con el campeonato. Su rival Svendsen clasificó tercero, lo que hizo que Iglesias llegase al domingo con diez puntos de ventaja.

Una jornada dominical que no arrancó de la mejor manera, ya que tuvo una caída por la mañana. A pesar de ello, y demostrando esa madurez que ha adquirido a lo largo de estos años, Iglesias clasificó cuarto por la tarde en una carrera en la que no buscó problemas consciente de que lo importante era terminar. Así pues, el errenteriarra obtuvo el premio que se merecía tras un año en el que le ha tocado luchar tanto dentro como fuera de las pistas.

Un año de cambios

Y es que cabe recordar que este no era el campeonato en el que en un principio iba a participar. Iglesias firmó un contrato con la firma Triumph Alemania para la categoría de Supersport. No obstante, como recuerda «después de la primera ronda, en la que tuve un resultado discreto, mantuve una conversación con el jefe del equipo». Tras poner sobre la mesa sus pareceres, «decidimos romper el contrato».

Un giro de guión que le llevó a la categoría de sportbike. A pesar de ello, parece que el cambio no ha impedido que Iglesias se centrase en lo verdaderamente importante. Ganar.

Se le vio emocionado y feliz tras lograr el título que sin duda continuará celebrando durante un tiempo. No obstante, como él mismo afirmó en una entrevista a este periódico, «tengo algunas propuestas para el futuro, pero todavía no hay nada decidido».

Parece que hay un cambio que está por llegar. «No sé si será en el circuito alemán o el británico, pero ya veremos», comentó. Sea cual sea, lo que parece evidente es que el equipo por el que se decida contará con un piloto de garantías que es capaz de adaptarse a las circunstancias. Y lo que es más importante, un piloto al que si se le dan las herramientas es capaz de adueñarse de un título.