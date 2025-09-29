Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iglesias es el campeón del IDM alemán
Errenteria

Iñigo Iglesias se proclama campeón del IDM alemán

La victoria del sábado y la cuarta plaza del domingo otorgaron al errenteriarra la victoria en el campeonato

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:55

Era su objetivo y lo consiguió. Iñigo Iglesias es el primer campeón del Campeonato Internacional IDM de Alemania en la categoría de Sportbike. Un título ... que corona al piloto errenteriarra como el mejor de una circuito en el que sin duda ha demostrado su categoría en un campeonato que se estrenaba este año.

