La III edición del AlaBeerga Fest echa a rodar con un ambiente inmejorable

Una buena bebida acompañada de gran comida y una compañía inmejorable, qué más se puede pedir. Esos fueron precisamente los ingredientes del inicio del AlaBeerga Fest, un festival con la cerveza como punto central que, aunque no llegue a las dimensiones en cuanto a números de lo que se vive en Munich, sin duda cuenta con un ambiente que podría competir con lo que ocurre allí.

Quizás fuese el buen tiempo, que acompañó a la perfección los primeros sorbos de las cervezas. Los asistentes optaron por todo tipo de variedades. Las novedades funcionaron bien como es el caso de la Brugse Zot, pero las que llevan aquí desde los inicios continuaron siendo protagonistas.

Y es que los asistentes podrán degustar y beber 25 cervezas, cuatro más que el año pasado, tanto de origen vasco como extranjero.

Rubias, tostadas, negras, de trigo, de otros países como Irlanda, Bélgica, Países Bajos, República Checa, son algunas de las variedades que se podrán encontrar. En total habrá casi 3.000 litros de cerveza disponibles para poder disfrutar durante todo el fin de semana.

Parecen muchos, pero como afirman desde la organización «siempre nos quedamos sin existencias en alguna variedad». En este aspecto, como destacan «esta edición es muy importante. La primera es la novedad, la segunda cuenta con el recuerdo del estreno pero en el tercer año veremos si el público se engancha».

Por su parte, como novedad, este año se contará con actuaciones en directo. Por un lado, esta tarde, a las 20.00 horas Leire cantará en vivo algunas canciones populares. que sin duda harán disfrutar al público. Asimismo, el sábado será el turno de Fri Fra Fru trikitilariak.

Además, durante la inauguración también se disfrutó de la buena comida, al igual que se hace en el OktoberFest. No faltaron las salchichas, el codillo y los torreznos. Un auténtico festival al que todavía le quedan muchas horas para continuar disfrutando.