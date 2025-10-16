Hibaika inaugura su pabellón con el ritmo de la Banda de Errenteria El proyecto Hibaik Arraun Elkartearen Omenez llevará el próximo domingo a las 12.30 horas hasta las orillas del río un evento «que hará disfrutar a los vecinos»

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 16 de octubre 2025, 12:36

La nueva instalación de Hibaika recibirá una inauguración a la altura gracias al proyecto 'Hibaik Arraun Elkartearen Omenez', que se ha hecho junto a la Errenteriako Musika Banda. De este modo el próximo domingo 19 de octubre a las 12.30 horas se ofrecerá un magnífico concierto en el nuevo pabellón construido para el almacenaje de material de remo.

El evento, que estará dirigido por Aitor Mitxelena, permitirá a los errenteriarras disfrutar de un colorido y alegre concierto. Como ha afirmado el propio Mitxelena, «todos los meses hacemos un concierto, y aunque por lo general lo hacemos por nuestra cuenta, es bonito juntarse con otros actores de la villa para hacer proyectos conjuntos». En esta línea, Mitxelena ha subrayado que «la buena temporada que ha firmado Hibaika merece también un momento como ese».

En cuanto a la música, como suele ser habitual con EMKE, los asistentes podrán probar distintos estilos. No obstante, «el elemento central será el mar, como no podía ser de otra manera». Por ello, sonarán canciones típicas que tienen relación con la costa. Asimismo, la banda también interpretará canciones con un tono «motivador y alegre». Para lograr eso «tocaremos algunas canciones de Queen así como de The Blues Brothers». En este aspecto, cabe destacar que la música se fusionará con el bertso de la mano de Jare Antzizar, bertsolari y remera de Hibaika. Además, «también haremos un bertso con algo de música, algo que correrá a cargo de Aitor Albistur». Una mezcla que como ha destacado Mitxelena «seguro hará las delicias del público».

Por su parte, Iñaki Nogueira, representante de Hibaika ha querido agradecer a EMKE «su disposición a hacer un concierto aquí, ya que nos permitirá darnos a conocer a más vecinos de la localidad». Asimismo, ha asegurado que «sacaremos las banderas que hemos obtenido a lo largo de la temporada, para que nuestro pueblo vea lo logrado en una magnífica campaña».

De este modo, dos asociaciones con gran arraigo en el pueblo se verán unidas el próximo domingo. Una oportunidad que como ha recordado Maite Gartzia, concejal de cultura, «será fantástica para disfrutar de un gran concierto en un espacio nuevo». En esta línea ha afirmado que «tener a una banda de música como la que tenemos en Errenteria es un auténtico lujo». Algo con lo que ha coincidido Leire Mazizior, concejal de deporte quien invita a todos los vecinos a visitar estas instalaciones el domingo.