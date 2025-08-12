Hibaika firma dos sextas plazas en aguas de Galicia

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

El final de la liga está cada vez más cerca, pero Hibaika continúa demostrando un buen nivel. En una temporada en la que ha habido altibajos, la Madalen surcó el pasado fin de semana las aguas de Galicia con un buen resultado.

El sábado las errenteriarras compitieron en la Bandera Barbanza Arousa, donde clasificaron sextas por delante de Astillero y Hondarribia. No obstante, en su lucha con Donostiarra, la Madalen no pudo cruzar la meta en primer lugar.

Las dos embarcaciones llegaron a la primera ciaboga al mismo tiempo, lo que hacía indicar que la embarcación errenteriarra podía ganar su tanda. No obstante, al final de la prueba las de Donostia aventajaron en casi seis segundos a las de Iñaki Mendizabal.

A pesar de ello, el técnico se mostró satisfecho con la regata, destacando que «esperamos hacer lo mismo en la próxima regata». La VI Bandera de Traiñeiras Femenina Rianxeira fue la prueba del domingo.

La Madalen bogó a gran nivel. La primera ziaboga estuvo muy igualada, pero Astillero llegó con un segundo de ventaja. Una distancia muy pequeña y que casi propicia la remontada de las errenteriarras.

Parecía que Hibaika lograría ganar la tanda, pero Astillero se llevó el duelo por tan solo 26 centésimas. Una diferencia mínima que dejó a la Madalen de nuevo en sexta posición. Con estos puntos, las errenteriarras se ubican en quinta posición con 40 puntos.

Por su parte, la embarcación masculina disputará este fin de semana la última prueba de la liga, en la que confirmará su presencia en el play off de ascenso.