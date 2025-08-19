Hibaika estudia fletar autobuses al playoff

El entrenador de Hibaika ondeando una bandera en el kiosco.

E.V. ERRENTERIA. Martes, 19 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

Los directivos del club de remo Hibaika estudian la posibilidad de fletar autobuses que permitan a los aficionados de Errenteria desplazarse a las regatas del playoff y así animar a la tripulación masculina. Así lo han informado a través de sus redes sociales.

Hay que recordar que los playoffs se disputarán los próximos días 30 y 31 en Portugalete y Castro (Cantabria), respectivamente. Los horarios se comunicarán más tarde.

«El viaje será gratuito, pero si alguna persona considera hacer alguna donación al club para ayudar a sufragar el coste del autobús, será bienvenida», indican.