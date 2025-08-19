Hibaika estudia fletar autobuses al playoff

ErrenteriaHibaika estudia fletar autobuses al playoff
ERRENTERIA.
Martes, 19 de agosto 2025
Los directivos del club de remo Hibaika estudian la posibilidad de fletar autobuses que permitan a los aficionados de Errenteria desplazarse a las regatas del playoff y así animar a la tripulación masculina. Así lo han informado a través de sus redes sociales.
Hay que recordar que los playoffs se disputarán los próximos días 30 y 31 en Portugalete y Castro (Cantabria), respectivamente. Los horarios se comunicarán más tarde.
«El viaje será gratuito, pero si alguna persona considera hacer alguna donación al club para ayudar a sufragar el coste del autobús, será bienvenida», indican.
