Hibaika estrena pabellón para sus embarcaciones

«Hoy se marca un importante hito en la regeneración del entorno del antiguo matadero de Iztieta-Ondartxo». Eso es lo que ha afirmado la ... alcaldesa Aizpea Otaegi frente al nuevo pabellón que servirá para que Hibaika pueda guardar sus embarcaciones mientras se realizan los trabajos de rehabilitación del antiguo matadero, lugar que se ha convertido en la casa del club de remo.

Un nuevo edificio que «está diseñado para facilitar el día a día del club de remo, tanto para que el transporte de las embarcaciones se haga más rápido como para facilitar el almacenamiento de estos». En este aspecto, la instalación que tiene una estructura de madera cuenta con 283 metros cuadrados. Esta construcción se suma «al pantalán implementado en 2020, por lo que se refuerza esa estrategia de revitalización del río Oiartzun y su recuperación para el disfrute de la ciudadanía».

En total, el proceso ha supuesto treinta semanas de trabajo, y ha contado con un presupuesto algo inferior al medio millón de euros. La propia estructura junto a los materiales utilizados «permite que el interior se ventile de manera natural».

«Es un paso más para el club»

Así pues, Jon Otegi, presidente de Hibaika ha asegurado que «este es un paso más para el club, y estamos realmente agradecidos al Ayuntamiento por haber ayudado en ese proceso de renovación». Ahora tras la inauguración del edificio «empieza una etapa en la que se reformará el edificio en el que reside el club. «Las obras comenzarán en otoño después de licitar el proyecto, el cuál estamos revisando para poder actualizarlo», ha aseverado Eneko del Amo, concejal de urbanismo.

En busca de una solución

En esta línea, tanto Ayuntamiento como club están buscando una solución que permita que Hibaika continúe entrenando en las instalaciones mientras las obras se llevan a cabo. «La idea es que se afecte lo menos posible al funcionamiento de los remeros», afirmaron los representantes del consistorio. Algo que sin duda supondrá un reto. No obstante, si algo ha demostrado Hibaika es que supera los obstáculos con trabajo y ganas, algo que sin duda volverán a hacer durante el proceso.

A pesar de que esa es la idea, cabe la posiblidad de que las obras sean incompatibles con los entrenamientos. En ese caso el club de remo debería buscar un lugar alternativo para ejercitarse mientras dure el proceso de rehabilitación