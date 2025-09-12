Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes del club y el Ayuntamiento inauguran el edificio

Hibaika estrena pabellón para sus embarcaciones

El edificio servirá para guardar las traineras y bateles del club mientras se rehabilita el edificio del antiguo matadero

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:18

«Hoy se marca un importante hito en la regeneración del entorno del antiguo matadero de Iztieta-Ondartxo». Eso es lo que ha afirmado la ... alcaldesa Aizpea Otaegi frente al nuevo pabellón que servirá para que Hibaika pueda guardar sus embarcaciones mientras se realizan los trabajos de rehabilitación del antiguo matadero, lugar que se ha convertido en la casa del club de remo.

