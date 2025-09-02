Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Susperregi posa con su nuevo libro.

Errenteria

«Para mí haber escrito este libro es un gran homenaje, ya que recordar a alguien es lo más importante»

Xabier Susperregi Autor de la obra 'Elisa Beltrán. El último tranvía'El escritor errenteriarra habla sobre la historia de Elisa Beltrán, vecina de la villa que fue asesinada por su marido en 1948

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14

Trabajar para que algo no caiga en el olvido es algo reconfortante a la par que bonito. Más aún cuando lo que se recuerda es ... la vida de una persona que tristemente se fue antes de lo previsto. El libro 'Elisa Beltrán. El último tranvía', escrito por el errenteriarra Xabier Susperregi recoge en sus párrafos la historia de una mujer del pueblo que fue asesinada por su marido en 1948. La obra recoge lo ocurrido en una sociedad en la que al igual que «con Elisa también se daban casos parecidos». Por ello, «poder contribuir en que su historia no caiga en el olvido es algo muy satisfactorio».

