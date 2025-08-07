Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Oiartzungo herritar guztiek primeran pasa dute aurtengo Xanistebanetan. DE LA HERA

Errenteria

Gutxiago falta da 2026ko Xanistebanetako

Azkeneko ekintzak ondo zukutu zituzten oiartzuarrek, haurren egunean ia 700 lagun bildu baitziren arkumea jateko

Martin Sansinenea

errenteria.

Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:27

Berriro ere Xanistebanak hutsune handia utzi dute. Hala ere, oiartzuarrek 359 egun baino ez dituzte itxaron beharko 2026ko abuztuaren 2an txupinazoa berriz botatzeko.

Hala ere, edizio honetan bizitako guztia errepikatzea oso zaila izango da. Izan ere, herria berriz ere festetan murgildu da hasieratik bukaeraraino. Gainera, eguraldiak ere alde egin du, eguzkia protagonista izan den jardunaldiekin.

Xabier Izagirrek eta Birgilio Labandibarrek jaurtitako suziriarekin hasi ziren jaiak, eta ordutik, gozatzea izan da dena. Xanisteban egunean auzoen arteko 37. sokatira txapelketa, kanpai joaldia edo kontzertu herrikoiak izan ziren.

Hortik, baserritar egunera pasa zen Oiartzun. Bertan, idi dema izan zen protagonista egunean zehar. Izan ere, zaharren egoi-tzarako bisita eta Inaxio Uharte 24. sagardo lehiaketa goiza ere poztu zuten. Indar gutxi geratzen baziren ere, gazteek bere egunean erresistentzia handia erakutsi zuten. Goizetik gauera arte kaleak laranjaz margotu zituzten.

Jaiak bukatzeko, asteazkenean herriko txikienak izan ziren protagonistak beraientzako jokoak prestatu baitziren egun guztian zehar. Gazteen uholadea jarraituz, ia 700 lagunek arkumea jan egin zuten jaiak behar bezela agurtzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gutxiago falta da 2026ko Xanistebanetako

Gutxiago falta da 2026ko Xanistebanetako