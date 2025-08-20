Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Dos jóvenes circulan en bicicleta por las cercanías del río Oiartzun. ARIZMENDI

Errenteria

Una guía virtual permite conocer la vía verde de Arditurri de principio a fin

Los visitantes estrenan este verano una APP gratuita que ofrece, a lo largo de toda la ruta, información, imágenes antiguas, audios, recreaciones 360 grados y un juego interactivo

Elena Viñas

Elena Viñas

Errenteria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:50

Es de sobra sabido que la vía verde de Arditurri está considerada como una de las mejores formas de disfrutar del entorno natural y ... del patrimonio de buena parte de la comarca de Oarsoaldea. Representa un recorrido fácil y agradable para hacer con amigos o en familia, tanto a pie como en bici, desde la bahía de Pasaia hasta el corazón del Parque Natural de Aiako Harria, pasando por el centro urbano de Errenteria y diferentes barrios de Oiartzun.

