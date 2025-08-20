Una guía virtual permite conocer la vía verde de Arditurri de principio a fin

Es de sobra sabido que la vía verde de Arditurri está considerada como una de las mejores formas de disfrutar del entorno natural y ... del patrimonio de buena parte de la comarca de Oarsoaldea. Representa un recorrido fácil y agradable para hacer con amigos o en familia, tanto a pie como en bici, desde la bahía de Pasaia hasta el corazón del Parque Natural de Aiako Harria, pasando por el centro urbano de Errenteria y diferentes barrios de Oiartzun.

En la actualidad, recorrer esta vía es más sencillo y divertido que nunca gracias a sus recién estrenadas herramientas digitales: una página web para preparar en detalle la visita antes de desplazarse a este lugar y una APP cuyo objetivo es acompañar a las personas que emprenden la ruta a lo largo de todo su camino, de un extremo a otro.

Desde la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea recomiendan a quienes desean recorrer este verano la vía verde de Arditurri o volver a descubrirla con sus múltiples atractivos descargarse la aplicación para móvil disponible de forma gratuita. Bastará con hacerlo desde Google Play, buscando 'Vía verde de Arditurri'.

Sus responsables aseguran que esta APP guiará a los usuarios durante el recorrido con información sobre los puntos «más interesantes» que encontrarán a su paso, imágenes antiguas, audios, fotografías en 360 grados y recreaciones ideadas en tres dimensiones.

Un juego en familia

Al final del trayecto, una vez que lleguen al coto minero de Arditurri, encontrarán un juego de carácter interactivo destinado a familias, con el que los más pequeños de casa podrán conocer la historia del lugar de forma «original y divertida». En el juego para encontrar el corazón de Aiako Harria, tendrán como acompañantes a intxixus, lamias, tártalo y muchos otros personajes que prometen convertirse en sus mayores aliados en la aventura que tienen por delante.

El juego comienza haciéndose eco de una leyenda muy antigua, de cuando los romanos trabajaban en las minas: «Se dice que cavaron demasiado profundo y encontraron una piedra enorme que brillaba como el oro, las gemas y los diamantes juntos. Y no necesitaba el sol para resplandecer. La partieron en tres trozos del tamaño de un buey para sacarla de la mina. Lo que no sabían es que acababan de usurpar el corazón de Aiako Harria».

Información de interés

Asimismo, la aplicación centrada en la vía verde de Arditurri permite descubrir el trazado del antiguo ferrocarril minero y todos los tesoros que lo rodean, como el Parque Natural, los museos existentes hoy en día en las localidades de Oiartzun, Errenteria y Pasaia, o rincones poco conocidos por el público, pero que bien merecen hacer una parada para descubrirlos antes de continuar la marcha.

Además, en la web www.arditurribideberdea.eus tienen la posibilidad de consultar toda la información antes de emprender la excursión: cómo llegar, qué visitar, un mapa interactivo, distintos planes dispuestos a través de los pueblos y reservar su entrada para acceder a la galería minera de Arditurri.