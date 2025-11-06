Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gabierrota se prepara para otro gran fin de semana.

Errenteria

Gabierrota se prepara para el fin de semana más solidario

Los vecinos tienen todo listo para tres jornadas en las que la Behobia-San Sebastián vuelve ser la excusa para ayudar

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34

Gabierrota comenzará hoy un fin de semana de fiesta pero sobre todo de solidaridad. Y es que por sexta vez, el kilómetro 11 de ... la Behobia-San Sebastián será el escenario donde corredores y aficionados se unan por una buena causa. De nuevo, durante la carrera se pedirá a los corredores que lancen el euro solidario en la rotonda de entrada del pueblo. Esta vez, además de destinar esos fondos al Aita Mari, también se ayudará a la causa palestina. De este modo, la jornada del domingo será emocionante. Habrá ambiente durante toda la mañana con música y una parrillada solidaria mientras que a las 12.30 horas será el turno de Rock Kalean. No obstante, el barrio estará en marcha desde hoy mismo.

