Gabierrota se prepara para el fin de semana más solidario

Gabierrota comenzará hoy un fin de semana de fiesta pero sobre todo de solidaridad. Y es que por sexta vez, el kilómetro 11 de ... la Behobia-San Sebastián será el escenario donde corredores y aficionados se unan por una buena causa. De nuevo, durante la carrera se pedirá a los corredores que lancen el euro solidario en la rotonda de entrada del pueblo. Esta vez, además de destinar esos fondos al Aita Mari, también se ayudará a la causa palestina. De este modo, la jornada del domingo será emocionante. Habrá ambiente durante toda la mañana con música y una parrillada solidaria mientras que a las 12.30 horas será el turno de Rock Kalean. No obstante, el barrio estará en marcha desde hoy mismo.

A las 20.30 horas se celebrará la tradicional cena solidaria, que estará amenizada por Peppermint Sextet. En este aspecto, los tickets podrán comprarse el martes y jueves entre las 19.30 y las 20.30 horas en la asociación Laguntasuna. Los tickets tendrán un precio de quince euros.

Previa a la cena, a las 20.00 horas la txalaparta sonará en recuerdo de todas las personas fallecidas. Por su parte, a las 22.30 horas DJ Virus pondrá el ritmo.

Por su parte, mañana, ocho de noviembre, a las 13.00 horas se realizará un conferencia por streaming en la que participarán Tali Feid Gleiser y Nora Fernández. Asimismo, el mismo sábado a las 11.00 horas, la jornada arrancará con el zumba solidario que estará dirigido por Erika Correa. No habrá mejor manera de empezar un sábado que continuará con el bingo solidario a las 16.00 horas. Tras ello, a las 18.00 el DJ Iker Rodríguez cogerá el testigo para el tardeo.