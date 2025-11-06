Gabierrota se prepara para el fin de semana más solidario

ErrenteriaGabierrota se prepara para el fin de semana más solidario
Los vecinos tienen todo listo para tres jornadas en las que la Behobia-San Sebastián vuelve ser la excusa para ayudar
Errenteria
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34
Gabierrota comenzará hoy un fin de semana de fiesta pero sobre todo de solidaridad. Y es que por sexta vez, el kilómetro 11 de ... la Behobia-San Sebastián será el escenario donde corredores y aficionados se unan por una buena causa. De nuevo, durante la carrera se pedirá a los corredores que lancen el euro solidario en la rotonda de entrada del pueblo. Esta vez, además de destinar esos fondos al Aita Mari, también se ayudará a la causa palestina. De este modo, la jornada del domingo será emocionante. Habrá ambiente durante toda la mañana con música y una parrillada solidaria mientras que a las 12.30 horas será el turno de Rock Kalean. No obstante, el barrio estará en marcha desde hoy mismo.
A las 20.30 horas se celebrará la tradicional cena solidaria, que estará amenizada por Peppermint Sextet. En este aspecto, los tickets podrán comprarse el martes y jueves entre las 19.30 y las 20.30 horas en la asociación Laguntasuna. Los tickets tendrán un precio de quince euros.
Previa a la cena, a las 20.00 horas la txalaparta sonará en recuerdo de todas las personas fallecidas. Por su parte, a las 22.30 horas DJ Virus pondrá el ritmo.
Por su parte, mañana, ocho de noviembre, a las 13.00 horas se realizará un conferencia por streaming en la que participarán Tali Feid Gleiser y Nora Fernández. Asimismo, el mismo sábado a las 11.00 horas, la jornada arrancará con el zumba solidario que estará dirigido por Erika Correa. No habrá mejor manera de empezar un sábado que continuará con el bingo solidario a las 16.00 horas. Tras ello, a las 18.00 el DJ Iker Rodríguez cogerá el testigo para el tardeo.
