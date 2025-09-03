La fiesta llega a Beraun por todo lo alto

Con el verano cada vez más cerca de finalizar, Errenteria cerrará el círculo de las fiestas de los barrios. Este fin de semana será ... el turno para los vecinos de Beraun, quienes han esperado con paciencia su hora. Un momento que ya está aquí, y que hará estallar el barrio mañana a las 18.00 horas con el lanzamiento del txupinazo en la plaza Pablo Sorozabal.

Tras ello, y si el tiempo lo permite, será el turno de la fiesta de la espuma en la misma plaza, para que después el bar Iketza sea el protagonista con una actuación en directo. Para la noche, se celebrará la cena popular y el Barrikote para todos en la plaza Luis Mariano con la colaboración de la Sociedad Beraun Bera. Cada comensal deberá llevar su plato.

Tras llenar el estómago será el turno de la música. A las 23.00 horas Tinez ofrecerá un gran concierto en la plaza Pablo Sorozabal. A la misma hora también habrá Disko Festa para todos los públicos en la plaza Luis Mariano de la mano de Jesus Gil. Quien lo prefiera podrá acudir al bar La Soci. Por su parte, la noche finalizará con el toro de fuego a las 23.30 horas en la plaza Luis Mariano, para que después la fiesta se traslade al bar Vegas.

La primera noche cerrará con la cena popular así como con el concierto de Tinez en la plaza Pablo Sorozabal

Para quien tenga fuerzas, la mañana del sábado seis de septiembre tendrá de todo. Las actividades arrancarán a las 09.00 horas con los dardos en el salón de Actos de la A.A.V.V. Beraun. La Toca, el Bote y la Rana cogerán el testigo a las 10.30 horas en la en la plaza Pablo Sorozabal. Por su parte, a las 11.00 horas, de la mano de Orereta Rugby Taldea se han organizado juegos de rugby, mientras que Gurpil Artea organizará un circuito de bicis.

A la misma hora, los tambores resonarán en la residencia de San Markosene. Un momento precioso que seguro hará las delicias de los mayores.

Asimismo, los amantes del motor tendrán una bonita jornada con la exhibición de Coches Clásicos en el aparcamiento de la trasera de José María Usandizaga. Ya a las 12.30 horas el Coro Popular de Beraun llevará a cabo una bonita kantujira por las calles del barrio. Además, un trocito de Andalucía también tendrá su espacio, con la actuación de actuación de sevillanas con el grupo de baile Concha Rociera en la plaza Pablo Sorozabal a las 13.00 horas.

La tamborrada, protagonista

Tras un breve parón, las actividades se retomarán a las 16.00 horas con el Torneo de Ajedrez Infantil en la Sociedad Beraun Bera, mientras que a las 17.00 horas habrá Zumba en la plaza Pablo Sorozabal de la mano de Itxaso-ActivaDance. Asimismo, a las 18.30 horas se ha organizado Salida de Cabezudos en la plaza Luis Mariano. Al mismo tiempo, en la plaza Pablo Sorozabal habrá 18.30, chorizada y sidra para todos los vecinos, con la colaboración de la Sdad. Ostarte, Carnicería Uriña y Restauraciones Oarso. Todo ello antes de que llegue el gran momento de las fiestas. A las 23.00 horas arrancará la Gran Tamborrada Nocturna desde la plaza Luis Mariano para que posteriormente se recorran las calles del barrio.

Como no podía ser de otra manera, a las 00.00 horas el toro de fuego volverá a salir a la plaza Pablo Sorozabal, mientras que a las 00.30 horas comenzará la verbena con el grupo La Fragua.

Una despedida a la altura

Tras dos jornadas muy intensas, Beraun dirá agur a sus fiestas con una jornada llena de actividades. Todo arrancará a las 11.00 horas con el mercadillo solidario, con la colaboración de las Asociaciones, Miauka, Mi Dulce Guerrero, Mindara, ATECE, BPAN y Juneren Hegoak en la plaza Pablo Sorozabal.

Del mismo modo, a las 11.00 horas habrá muchas cosas que hacer. Ajedrez, kalejira, o para quienes lo prefieran, la final del 35 Campeonato de Pala Beraun Bera. Como no podía ser de otra manera, a las 12.00 horas se celebrará la misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe y por todos los fallecidos del año.

A la misma hora los más pequeños pondrán el ritmo con la Gran Tamborrada Infantil recorriendo las calles del barrio. Tras ello, a las 14.00 horas será el turno del momento cumbre de la jornada, con la celebración de la comida popular en la plaza Pablo Sorozabal.

Para finalizar, a las 18.30 horas se hará la última salida de cabezudos en la misma plaza, mientras que el toro de fuego cerrará las fiestas a las 20.15 horas.