Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Beraun arrancará mañana sus fiestas en la plaza Pablo Sorozabal en la que se lanzará el txupinazo.

Errenteria

La fiesta llega a Beraun por todo lo alto

El barrio disfrutará desde este viernes y hasta el domingo de diversas actividades para todas las edades organizadas por la Comisión de Fiestas

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

Con el verano cada vez más cerca de finalizar, Errenteria cerrará el círculo de las fiestas de los barrios. Este fin de semana será ... el turno para los vecinos de Beraun, quienes han esperado con paciencia su hora. Un momento que ya está aquí, y que hará estallar el barrio mañana a las 18.00 horas con el lanzamiento del txupinazo en la plaza Pablo Sorozabal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La fiesta llega a Beraun por todo lo alto

La fiesta llega a Beraun por todo lo alto