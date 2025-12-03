Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La subestación estará ubicada entre el paseo de Fanderia y la calle Erramon Astibia.

Errenteria

Fanderia no entiende «cómo se puede construir tan cerca de los hogares»

La primera reunión de vecinos sobre la subestación eléctrica evidencia la disconformidad con el proyecto de ETS

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27

Los vecinos de Fanderia mostraron en la reunión celebrada el pasado martes su desacuerdo respecto a la construcción de la subestación eléctrica de tracción ... que se llevará a cabo en la zona del paso del topo que se ubica entre el paseo de Fanderia y la calle Erramon Astibia, cerca de la rotonda.

