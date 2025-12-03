Fanderia no entiende «cómo se puede construir tan cerca de los hogares»

Los vecinos de Fanderia mostraron en la reunión celebrada el pasado martes su desacuerdo respecto a la construcción de la subestación eléctrica de tracción ... que se llevará a cabo en la zona del paso del topo que se ubica entre el paseo de Fanderia y la calle Erramon Astibia, cerca de la rotonda.

«Hay una indignación general porque los vecinos no entienden por qué motivo no se traslada dicha construcción a un lugar en el que no haya tantas viviendas cerca», aseguran desde la Asociación de Vecinos. En este aspecto, destacan que «los vecinos están dispuestos a movilizarse». Un encuentro del que los organizadores salieron muy satisfechos por el intercambio de ideas así como por la gran respuesta que tuvo la convocatoria. «Nos acercamos más de cien vecinos, algo que demuestra que esta es una problemática para el barrio».

Por su parte, se preguntan porqué no se hace la instalación en la actual subestación, realizando mejoras en ella. En este aspecto, la actual subestación de Errenteria, ubicada en los talleres de Errenteria de ETS, es una de las más antiguas de la red, datando del año 1971. La antigüedad de dicha subestación provoca frecuentes problemas en el suministro de repuestos.

«Estamos a favor de que se aumente la frecuencia siempre y cuando se tomen medidas para que no nos afecte»

Este proyecto, como se asegura en la redacción del mismo, se encuentra enmarcado en «una serie de obras que permitan disponer de una red ferroviaria de alta funcionalidad y operatividad, mejorando las infraestructuras para de esta forma aumentar la cuota de viajeros y mercancías transportadas».

Algo con lo que no están en desacuerdo los vecinos. «Estamos a favor del aumento del paso de trenes, pero lo que no estamos dispuestos a aceptar es que ocasione más problemas». Para ellos, «la manera de hacerlo es cerrando el paso de la vía o llevando a cabo un soterramiento». Algo que ya se ha realizado en otros municipios cercanos.

En este caso, la nave que ocupará dicho espacio contará con unas dimensiones aproximadas de 28,78 x 10,25 metros. El proyecto cuenta con un presupuesto de base de licitación IVA incluido de 4.874.346,96 euros, y con un plazo de ejecución de las obras de quince meses.