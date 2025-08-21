Un evento dará a conocer el talento creativo presente en Errenteria

¿Qué tienen en común un creador de complementos artesanales, una asociación que transmite técnicas tradicionales a través del juego y una compañía de danza ... contemporánea que apuesta por la innovación y la reflexión social? La respuesta es: Errenteria.

Estos y otros talentos artísticos confluyen a diario en la villa papelera y, más concretamente, en Agustinak Zentroa. Este espacio, inaugurado oficialmente hace poco más de un año, anuncia que el próximo 10 de octubre celebrará, de 17.00 a 19.00 horas, un encuentro especial en el que los residentes del centro compartirán sus recorridos, trabajos y procesos creativos.

Según avanzan sus promotores, este será un evento pensado para dar a conocer el talento que se desarrolla en Agustinak Zentroa y mostrar la evolución personal y profesional de quienes viven en él, acercándoles su trabajo. El encuentro, abierto a la ciudadanía, invita también a otros artistas, creadores y agentes culturales a «participar, intercambiar experiencias y descubrir los proyectos que están surgiendo en el centro».

A lo largo de la jornada habrá talleres prácticos abiertos al público y charlas para que las personas participantes tengan la oportunidad de compartir sus procesos y aprendizajes. Asimismo, se pondrán en marcha exposiciones de trabajos con propuestas de diferentes disciplinas. Para finalizar, un desfile servirá de cierre colectivo, combinando moda, danza y otras manifestaciones artísticas.

Los participantes, uno a uno

Entre los participantes anunciados se encuentra Txatxala, un creador de complementos artesanales que destaca por su trabajo manual y piezas de estilo propio. A él se unirán Anne Gago Atelier, la diseñadora de moda conocida por sus elegantes creaciones; DAB, la compañía de danza contemporánea que apuesta por la innovación y la reflexión social; We Are Muga, un productor audiovisual basado en narrativas visuales contemporáneas; Dantzaz Elkartea, la asociación para el impulso del sector de la danza; y Leire Mendizabal, ilustradora y artista visual con visión íntima y local.

La lista la completan Kleo Arai, artista plástico especializado en arte fluid y técnicas resinas; Román Egaña, arquitecto técnico con proyectos relacionados con el entorno urbano y social; y Kroma Artisau Elkartea, que recupera y transmite técnicas tradicionales a través del juego y los juguetes.

Intercambio creativo

«Este encuentro, además de dar visibilidad al talento que se vive en Agustinak Zentroa, también pretende fomentar el vínculo entre artistas, creadores y ciudadanos, ideando un espacio para el descubrimiento y el intercambio creativo», declaran sus responsables.

Para finalizar, señalan que en breve se anunciará el programa completo y el proceso de participación en talleres y actividades.