ETS construirá una subestación eléctrica de tracción en el barrio de Fanderia

Euskal Trenbide Sarea (ETS) planea construir una subestación eléctrica de tracción en el barrio de Fanderia. Una intervención que se ha planeado dentro de « ... una serie de proyectos que permitan disponer de una red ferroviaria de alta funcionalidad y operatividad, mejorando las infraestructuras para de esta forma aumentar la cuota de viajeros y mercancías transportadas».

Y es que el ritmo de paso, que hasta ahora era de quince minutos, pasará a reducirse a tan solo siete. Una realidad que como es lógico obligará a que haya más trenes en circulación, lo que conlleva un aumento en la potencia eléctrica.

Una de dichas subestaciones estaría ubicada en el barrio de Fanderia, concretamente en la zona del paso del topo que se ubica entre el paseo de Fanderia y la calle Erramon Astibia, cerca de la rotonda. En este aspecto, como aparece en la redacción del proyecto, el acceso a la subestación proyectada está previsto en la punta noreste de la parcela, desde el vial, y atravesando el bidegorri.

El edificio estará en la zona del paso del topo que se ubica entre el paseo de Fanderia y la calle Erramon Astibia

Por su parte, además de un aumento en la frecuencia, como se destaca en la redacción del proyecto, «la actual subestación de Errenteria, ubicada en los talleres de Errenteria de ETS, es una de las más antiguas de la red, datando del año 1971. La antigüedad de dicha subestación no solo provoca frecuentes problemas en el suministro de repuestos, sino que además arrastra un diseño ya obsoleto, con el parque de alta tensión a intemperie».

Asimismo, la nave que ocupará dicho espacio contará con unas dimensiones aproximadas de 28,78 x 10,25 metros. El proyecto cuenta con un presupuesto de base de licitación IVA incluido de 4.874.346,96 euros, y con un plazo de ejecución de las obras de quince meses. Además, se prevé que se incluya equipamiento propio de comunicaciones de la subestación para integración de la misma en las redes de comunicaciones de ETS. Dentro de las instalaciones propias de comunicación, se engloban las de videovigilancia, telefonía, intrusión y control de accesos.

Los vecinos se reunirán el martes

En cuanto a los vecinos de Fanderia, cabe destacar que muestran su preocupación por dicho proyecto. «El Gobierno municipal nos ha comunicado que ETS (Euskal Trenbide Sarea) tiene previsto construir una subestación cerca de nuestras viviendas», destacan desde la Asociación de Vecinos Erdiko Erreka de Fanderia, y añaden que «algo que nos preocupa debido al posible impacto en nuestra calidad de vida, especialmente en lo que respecta al ruido y otros posibles problemas».

En esta línea, la asociación ha expresado su disconformidad con esta medida y está trabajando para obtener más información y participar en el proceso de toma de decisiones.

Tal y como subrayan, «queremos asegurarnos de que se escuchen nuestras voces y se tengan en cuenta nuestras preocupaciones». En este aspecto, los vecinos de Fanderia mantendrán una reunión el próximo 2 de diciembre (19.00 horas en la Asociación de Vecinos) para tratar dicho tema, aunque lamentan desde la asociación que «se vaya a ir hacia delante con una obra que está muy cerca de nuestros hogares».

Dos alegaciones

No obstante, además de los vecinos, parece que el Ayuntamiento también está preocupado por la construcción de dicha subestación. Según ha podido saber este periódico, el equipo de gobierno ha presentado dos alegaciones al proyecto, ninguna de las cuales ha sido aceptada por ETS.