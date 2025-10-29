Los establecimientos pueden apuntarse ya en la campaña Euskaraz barra-barra

Los establecimientos de Errenteria pueden ya adherirse a la campaña 'Merkataritzan eta ostalaritzan ere ari gara. Abenduak 3 Euskararen Eguna' y aportar su granito ... de arena para la celebración del Euskararen Eguna el próximo 3 de diciembre.

De este modo, entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre, por las compras realizadas en los establecimientos que participen en dicha campaña, la ciudadanía podrá participar en un sorteo para adquirir 2 entradas para todas las actuaciones en euskera que se realizarán durante el año 2026 organizadas por el Ayuntamiento. Para poder participar en la campaña los establecimientos deberán tener el sello Euskaraz barra-barra.

La campaña tiene como objetivo fomentar el uso del euskera incidiendo en el sector comercial, respetar y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y promover la concienciación y los compromisos en torno a la revitalización de la lengua.

El Ayuntamiento ha abierto varias vías para participar en la campaña. Los establecimientos que ya tengan el sello Euskaraz barra-barra deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través de la siguiente dirección euskara@errenteria.eus o llamando al teléfono 943 449 613.

Por el contrario, aquellos establecimientos que aún no se han adherido a la campaña pueden rellenar un formulario en la página web del Ayuntamiento de Errenteria y participar en el sorteo del día del Euskera, además de adherirse a la lista de establecimientos de la localidad con el sello Euskaraz barra-barra. Las condiciones de adhesión a la campaña y toda la información está disponible a través de errenteria.eus.

Quienes quieran adherirse a la campaña deben saber que la fecha límite para hacerlo es el 10 de noviembre.