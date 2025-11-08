El Errenteria Top Fighters se prepara para otra tarde de grandes combates

Martin Sansinenea errenteria. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Errenteria Top Fighters ya está aquí. Y es que esta tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar la VI edición del evento Errenteria Top Fighters en el Frontón Municipal Agustina Otaola, organizado por el Kenthai Fight Club con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria.

La apertura de puertas será a las 16.00 horas, y también a esa hora se abrirá la taquilla. Asimismo, las entradas se encuentran en venta anticipada en el Club Kenthai,en el bar Iratxo y en la peluquería Traxx.

El evento constará de 12 combates en las categorías de MMA, Kick Boxing y K1. Este año habrá dos combates por título ETF, uno en categoría MMA y otro en K1 profesional. En esta línea, el gimnasio Kenthai Fight Club de Errenteria contará con seis representantes.

«Hay que destacar la preparación que realizan los luchadores para llegar en las mejores condiciones al evento»

Se trata de Mayllon Brendo de Aguiar Bandeira, que luchará por el título en MMA, César Molina (K-1), campeón de la anterior edición del Top Fighters, Urtzi Letamendi (K-1) , Mai Linh Vu (Kick), Ibai Mijangos (Striking), Axier Arburua (MMA). Finalmente, el peleador del gimnasio y Anderson Batista. que iba luchar en MMA no será de la partida por una lesión en la rodilla.

Tarde inolvidable

A pesar de ello, la de hoy es una tarde en la que sin duda «todos los espectadores disfrutarán de una gran jornada de peleas». Tal y como destaca Alberto López, propietario del Kenthai Fight Club y organizador del evento. Algo que se ha ido demostrando año tras año con un evento que ya forma parte del calendario de los deportes de contacto.

Asimismo, el organizador quiere destacar la «dureza de la preparación que realizan las y los luchadores para llegar en óptimas condiciones». Una realidad que es palpable en todos los entrenamientos de sus luchadores. Del mismo modo, López, invita «a acudir este domingo, y volver a llenar el Agustina Otaola como en anteriores ediciones, para apoyar a los luchadores». Unos peleadores que se encuentran ansiosos porque llegue el momento de subir al octágono y darlo todo para vencer en casa.