Errenteria

Errenteria ya se prepara para la Navidad con el encendido de luces y la cabalgata

La iluminación navideña, que ha sido reforzada en Beraun e Iztieta, se encenderá el 4 de diciembre a las 20.00 en la plaza Pablo Sorozabal

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

Ya hemos entrado en el último mes del año, y con ello llega una de las épocas más bonitas. La Navidad. Las luces comenzarán ... a iluminar las calles de Errenteria y la ilusión de mayores, pero sobre todo pequeños comenzará a ser la protagonista. En este sentido, el 4 de diciembre, a las 20.00 horas, el Ayuntamiento encenderá oficialmente la iluminación navideña junto a la asociación de comercio, hostelería y servicios Errenkoalde. Lo hará en la plaza Pablo Sorozabal después de hacer entrega de los premios de la segunda edición del concurso de vídeos organizado por Errenkoalde.

