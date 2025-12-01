Errenteria ya se prepara para la Navidad con el encendido de luces y la cabalgata

Ya hemos entrado en el último mes del año, y con ello llega una de las épocas más bonitas. La Navidad. Las luces comenzarán ... a iluminar las calles de Errenteria y la ilusión de mayores, pero sobre todo pequeños comenzará a ser la protagonista. En este sentido, el 4 de diciembre, a las 20.00 horas, el Ayuntamiento encenderá oficialmente la iluminación navideña junto a la asociación de comercio, hostelería y servicios Errenkoalde. Lo hará en la plaza Pablo Sorozabal después de hacer entrega de los premios de la segunda edición del concurso de vídeos organizado por Errenkoalde.

La iluminación navideña creará un ambiente festivo y atractivo para el paseo y la compra por todo el municipio y ayudará a la actividad comercial y hostelera en una de las épocas más concurridas del año.

De hecho, el Ayuntamiento, junto con los comerciantes, ha decidido reforzar notablemente las luces de Navidad en Beraun y en el centro comercial del barrio de Iztieta para impulsar la actividad económica también en los barrios durante la campaña navideña. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere impulsar la realización de compras de proximidad por parte de los vecinos y colaborar en la dinamización de los comercios de Beraun e Iztieta.

La comisión organizadora de la víspera de Reyes busca personas que quieran participar en esta llegada como acompañantes

Jornada de Reyes

En este aspecto, una de las jornadas que sin duda será protagonista destaca la cabalgata de la víspera de Reyes. Y es que dentro del programa que la Comisión de la Víspera de Reyes está organizando para el cinco de enero, como en años anteriores a las 18.00 horas tendrá lugar la llegada de los Reyes Magos.

Este año, la comisión busca niños, niñas y personas adultas que quieran participar en esta llegada como personajes acompañando a los Reyes.

La invitación está dirigida a personas adultas y a niños y niñas mayores de 6 años. Las personas menores deberán participar acompañados de personas adultas y cada persona adulta podrá inscribirse con un máximo de 8 menores.

La inscripción se puede realizar a través de la página web de lainoa.errenteria.eus antes del 9 de diciembre. Para más información se puede escribir a gazteria@errenteria.eus.