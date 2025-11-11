Errenteria acogerá la obra de teatro 'Arizona' y películas en euskera la próxima semana

El euskera tendrá gran protagonismo en Errenteria durante la próxima semana con la representación de 'Arizona' así como de las películas que se postulan ... para el premio Mintzagun.

En cuanto a la obra que traerá hasta la villa la compañía Txalo, sus dos representaciones estarán dirigidas a los alumnos de los euskaltegis de Oarsoaldea, quienes podrán disfrutar de un gran espectáculo el próximo 17 de noviembre en la Sala Niessen.

Dirigida por Esteban Roel y Kepa Errasti e interpretada por figuras de referencia en la escena vasca, la obra explora la historia de dos norteamericanos que se trasladan a la frontera de Arizona para proteger su país de la inmigración mexicana. Su vida toma un giro inesperado cuando comienzan a formular preguntas que desestabilizan su aparente calma. Asimismo, el texto, firmado por Juan Carlos Rubio, utiliza el formato de tragicomedia para abordar no solo el conflicto fronterizo entre Estados Unidos y México, sino también una reflexión universal sobre el fenómeno migratorio,

La primera sesión tendrá lugar a las 10.00 horas, para los grupos de la mañana, y la segunda a las 17.30 horas, para los grupos de la tarde. Por su parte, la entrada será gratuita, y las butacas que queden libres se pondrán a disposición del público general a partir de mañana, 13 de noviembre, a través de la web sarrerak.eus.

Por su parte, el cine en euskera también tendrá su espacio. Y es que de nuevo los Ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia, a través de la Comisión de Euskera de Oarsoaldea, han impulsado una edición del Premio Mintzagun, creado en 2012 con el objetivo de ampliar y fortalecer los espacios en los que las personas que aprenden euskera puedan utilizar el idioma.

Elegido por el alumnado

El galardón se concede al mejor cortometraje en euskera presentado al festival Ikuska, y son los propios alumnos de los euskaltegis de la comarca quienes eligen cada año la obra ganadora mediante su voto. De este modo, el alumnado de los euskaltegis y del instituto elegirá el ganador o ganadora del Premio Mintzagun 2025.

Errenteria acogerá las proyecciones el próximo 18 de noviembre en la Sala Niessen. Los largometrajes que podrán optar al premio son 'Bidean', 'Iturralde', 'A-Maniki', 'Erreka zoko hortan' y 'Planetagatik'.

Por su parte, las demás localidades de Oarsoaldea también podrán disfrutar de algunas sesiones. En el caso de Lezo, el próximo 17 de noviembre a las 12.45 horas en el Auditorio Gezala. Asimismo, el 19 de noviembre a las 19.00 horas también se realizarán las proyecciones.

Por su parte, Pasaia disfrutará del cine el próximo 19 de noviembre a las 10.00 horas en el salón de la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe.

Por último, Oiartzun acogerá dichas películas el próximo 20 de noviembre a partir de las 17.30 horas en Landetxe.