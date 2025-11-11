Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Niessen Kulturgunea acogerá diferentes espectáculos los próximos días.

Errenteria

Errenteria acogerá la obra de teatro 'Arizona' y películas en euskera la próxima semana

La representación de la compañía Txalo tendrá lugar el 17 de noviembre mientras que las candidatas a Premio Mintzagun llegarán un día después a la villa

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

El euskera tendrá gran protagonismo en Errenteria durante la próxima semana con la representación de 'Arizona' así como de las películas que se postulan ... para el premio Mintzagun.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  9. 9 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Errenteria acogerá la obra de teatro 'Arizona' y películas en euskera la próxima semana

Errenteria acogerá la obra de teatro &#039;Arizona&#039; y películas en euskera la próxima semana